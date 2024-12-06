فيفا: كأس العالم للأندية ستزور دول الفرق المشاركة

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن النسخة الجديدة والفريدة من بطولة كأس العالم للأندية ستقوم بجولة عالمية، تشمل زيارة جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025، الذي يضم 32 فريقًا، بهدف إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدتها عن قرب.

وقد أُجريت قرعة البطولة الجديدة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، مساء أمس في ميامي.

وأسفرت عن وقوع فريق العين، بطل دوري أبطال آسيا 2024 وممثل كرة القدم الإماراتية، في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

ووصف إنفانتينو لحظات قرعة البطولة بالتاريخية للأندية الـ 32 المشاركة، مؤكدًا أنها تمثل بداية حقبة جديدة لكرة القدم على مستوى الأندية في المنافسات العالمية.

وأعلن إنفانتينو أن كأس البطولة ستبدأ جولتها العالمية في نيويورك يوم 16 يناير 2025، قبل أن تجوب الأندية المشاركة حول العالم.

وأضاف أن كرة القدم طالما وحدت العالم من خلال كأس العالم للمنتخبات منذ انطلاقها في عام 1930 للرجال وعام 1991 للسيدات، ولكن كان ينقصنا بطولة على مستوى الأندية لتحديد الأفضل عالميًا. الآن، لدينا كأس العالم للأندية لتحقيق ذلك.