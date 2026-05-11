تذكرة مقابل 2.2 مليون دولار.. اشتعال أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار أفضل التذاكر المتاحة لنهائي كأس العالم 2026 المقرر في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمقدار ثلاثة أضعاف، إذ أصبح سعر المقاعد المتاحة 32,970 دولاراً للنهائي في 19 يوليو المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي.

وكان أعلى سعر سابق لتذكرة «الفئة 1» يبلغ 10,990 دولاراً للنهائي متاحة مساء الخميس الماضي فقط ضمن «الفئة 1» الخاصة بالكراسي المتحركة ومرافق سهولة الوصول، فيما كان سعر أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم 2022 في قطر 1,600 دولار، ومونديال 2018 الذي فازت فرنسا بلقبه 1100 دولار.

وعُرضت تذاكر مباراة نصف النهائي المقررة في 14 يوليو على ملعب إيه تي آند تي في دالاس بـ11,130 دولاراً، و4,330 دولاراً، و3,710 و2,705 دولارات، أما مقاعد مباراة نصف النهائي في اليوم التالي على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، فعُرضت بأسعار 10,635 دولاراً، و3,545 و2,725 دولاراً.

وكانت مقاعد المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراغواي في 12 يونيو على ملعب «صوفي» في لوس أنجلوس متاحة بأسعار 2,735، و1,940، و1,120 دولاراً، بينما عُرضت تذاكر مباراة أمريكا أمام أستراليا في سياتل يوم 19 يونيو بسعر 2,715 دولاراً.

أما تذاكر المباراة الأخيرة للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات أمام تركيا في لوس أنجلوس يوم 25 يونيو، فجاءت بأسعار 2,970 دولاراً، و1,345 دولاراً، و990 دولاراً، و840 دولاراً.

ودافع رئيس فيفا جياني إنفانتينو عن أسعار التذاكر، وقال: «علينا أن ننظر إلى السوق. نحن في سوق يُعدّ فيها قطاع الترفيه الأكثر تطوراً في العالم، لذلك علينا تطبيق أسعار السوق».

وأضاف: «في الولايات المتحدة يُسمح أيضاً بإعادة بيع التذاكر، لذلك إذا بعنا التذاكر بسعر منخفض جداً، فستُعاد بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير، وفي الواقع، رغم أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، فإنها تنتهي في سوق إعادة البيع بسعر أعلى أيضاً، بأكثر من ضعف السعر الذي نطرحه».

وتابع: «لا يمكنك في الولايات المتحدة أن تذهب لمشاهدة مباراة جامعية، ناهيك عن مباراة احترافية كبرى على مستوى معين، بأقل من 300 دولار».

ورغم أن مباريات ما بعد الموسم في كرة القدم الجامعية ومباريات السوبر بول قد تسجل أسعاراً مرتفعة، فإن تذاكر الأحداث الرياضية الأمريكية، بما في ذلك الأدوار الإقصائية الجارية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تكون متاحة غالباً بأقل من 300 دولار. وقال إنفانتينو إن ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم مبرر في السوق الأمريكية.

وبحسب موقع ذا "أتلتيك" عرض شخص ما في الشهر الماضي تذاكر للنهائي بسعر 2.2 مليون دولار، حيث علّق إنفانتينو على ذلك: «إذا وضع شخص في سوق إعادة البيع، بعض تذاكر النهائي بسعر مليوني دولار، فأولاً، هذا لا يعني أن التذاكر تكلف مليوني دولار، وثانياً، لا يعني أن أحداً سيشتريها».

وأضاف: «في الواقع، إذا اشترى أحدهم تذكرة للنهائي بسعر مليوني دولار، فسأحضر له شخصياً هوت دوغ وكوكاكولا لأتأكد من أنه سيحظى بتجربة رائعة».

وبالرغم من أن فيفا لا يتحكم بأسعار إعادة البيع /التبادل، لكنه يحصل على عمولة بنسبة 15% من مشتري وبائع كل تذكرة، ما يعني أن الاتحاد ربما يحصل نظريا على نحو 600 ألف دولار من بيع تذكرة واحدة فقط من هذه التذاكر.

اللافت أن التذاكر المعاد بيعها في البطولات السابقة كانت تُقيَّد بسعرها الأصلي دون زيادات مبالغ فيها، بينما تختلف القواعد في هذه النسخة، حيث تُعرض تذاكر الولايات المتحدة وكندا عبر منصة واحدة، في حين تعتمد المكسيك منصة منفصلة تمنع البيع بأعلى من القيمة الاسمية للمواطنين.

وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات حادة لأسعار تذاكر البطولة التي تُقام بالشراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءا من 11 يونيو/حزيران، إذ اشتكى مشجعون من ارتفاع الأسعار، والأعطال التقنية، وطول فترات الانتظار خلال مراحل البيع.