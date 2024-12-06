رابطة المحترفين تستعرض تحضيرات «سوبر إعمار»

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شرطة دبي ونادي النصر، وذلك لمناقشة الإجراءات التنظيمية والأمنية لمباراة كأس سوبر إعمار، التي ستجمع فريقي الوصل وشباب الأهلي في 7:30 مساء الجمعة 13 ديسمبر الجاري على استاد آل مكتوم بدبي.

ومن المقرر أن يتم فتح البوابات لدخول الجماهير قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وذلك في الخامسة والنصف مساء، وسيقتصر الدخول لمحيط الملعب على حاملي التذاكر حصراً، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في الاستاد.

وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، حيث تم تخصيص البوابة الرئيسة والبوابة المحاذية للنادي الهندي لجماهير الوصل، فيما ستدخل جماهير شباب الأهلي عبر بوابة ليجر لاند والبوابة القريبة من النادي المصري.

وحرصاً على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين الإماراتية وحدات طبية داخل الملعب ستكون متواجدة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارج الملعب. وبإمكان الجماهير وضع أغراضهم الشخصية في أكشاك الأمانات قرب البوابتين 10 و14.