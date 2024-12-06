في قرعة مونديال الأندية.. العين في المجموعة السابعة مع سيتي ويوفنتوس والوداد

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية المقررة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، التي أجريت في مدينة ميامي الأمريكية، مساء أمس، عن وقوع العين ضمن المجموعة السابعة مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

بينما ضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، والمجموعة الثانية باريس سان جرمان الفرنسي، أتليتيكو مدريد الإسباني، بوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، والمجموعة الثالثة بايرن ميونيخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي.

وضمت المجموعة الرابعة فلامينغو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، وليون المكسيكي، والمجموعة الخامسة ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان الإيطالي، والمجموعة السادسة فلومنينيسي البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، أولسان الكوري الجنوبي، وماميلودي سنداونز الجنوب أفريقي، والمجموعة الثامنة ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

وكان حفل مراسم القرعة، قد شهد كلمة ألقاها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحدث فيها عن أهمية البطولة ومدى قوتها، وعن بث مباريات البطولة عبر شبكة الإنترنت، ورحب بالمشاركين، وتم بعدها عرض فيديو لكلمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب ، والذي رحب فيه باستضافة بلاده لمونديال الأندية بنظامها الجديد، وتمنى الحضور شخصياً لمتابعة مباريات البطولة، في الوقت الذي تواجدت فيه أسرة الرئيس الأمريكي المنتخب في حفل القرعة.

كما تم تقديم درع البطولة التي ستتنافس عليها الأندية المشاركة في مونديال الأندية، بحضور الأسطورة البرازيلي رونالدو، والذي أكد أنه كان يتمنى المشاركة في البطولة بنظامها الجديد، وقال إنه يفكر بقائد الفريق الذي سيرفع هذا الكأس، فيما قال إنفانتينو، إن الاتحاد الدولي أراد تقديم درع أيقونية تاريخية للمنافسة عليها، وقام بتقديم صاحب فكرة كأس البطولة، وكشف عن مفتاح سيتم استخدامه لتغيير شكل الكأس الاستثنائية للبطولة، وعن زيارة الكأس للأندية المشاركة في البطولة في بلدانها بداية من 13 يناير 2025، بداية من نيويورك.