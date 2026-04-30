رونالدو يلمح لفتح ملفات مؤجلة بعد نهاية الموسم

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر إلى عزمه الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق ببعض الأحداث داخل الدوري السعودي، مؤكدًا أنه سيتحدث عنها بشكل أكبر عقب نهاية الموسم الجاري.

وأبدى رونالدو سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي في قمة الجولة الثلاثين من الدوري، وهو الانتصار الذي قرب النصر من حسم اللقب.

وأوضح رونالدو أن المواجهة جاءت صعبة أمام أحد أبرز فرق الدوري، مشيرًا إلى أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني ويتمكن من حسم اللقاء.

وانتقد رونالدو بعض الأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدًا أن ما جرى لا يعكس طبيعة كرة القدم، التي وصفها بأنها «ليست حربًا»، في إشارة إلى المناوشات التي وقعت بين لاعبي الفريقين، والتي دفعت الحكم لإشهار سبع بطاقات صفراء خلال اللقاء.

وربط رونالدو بين هذه الأجواء وبعض الممارسات التي حدثت مؤخرًا، معتبرًا أنها تؤثر سلبًا على صورة الدوري خارج المملكة، خاصة في أوروبا، وهو ما دفعه للتلميح بوجود أمور لم يتم الكشف عنها بعد.

وأعرب رونالدو عن استيائه من لجوء بعض اللاعبين إلى استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على قرارات الحكام أو تضخيم الأحداث، مؤكدًا أن هذه التصرفات تساهم في خلق صورة غير دقيقة عن المنافسة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيكشف المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه الملفات بعد نهاية الموسم.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، بعدما حقق 26 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، مسجلًا 81 هدفًا واستقبل 21، وبفارق مريح عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، والأهلي بـ 66 نقطة، ويأتي القادسية في المرتبة الرابعة برصيد 65 نقطة.