مجلس إدارة نادي عجمان يستعرض ملفات المرحلة المقبلة

عقد مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة خليفة الجرمن، وبحضور أعضاء المجلس الجدد، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المهمة الخاصة بالمرحلة المقبلة، ووضع الأطر التنفيذية لخطة العمل الشاملة.

واستهل المجلس اجتماعه بتوجيه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على الثقة الغالية ودعم سموهما المتواصل للنادي، مادياً ومعنوياً، وهو ما أسهم في ترسيخ الاستقرار داخل المؤسسة الرياضية.

حضر الاجتماع أحمد الفورة نائباً للرئيس، وماجد المزروعي مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد المطروشي أميناً للسر العام، وناصر الظفري مديراً تنفيذياً، ومحمد خلف الشامسي مشرفاً على قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد الشامسي مشرفاً على الألعاب الفردية، وعيسى الشامسي مشرفاً عاماً على كرة الطائرة، وحمدان آل علي مديراً مالياً، ومحمد الشامسي عضواً في المجلس.

وأكد خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة، أن الاجتماع يمثل انطلاقة حقيقية للعمل المشترك في دورته الجديدة، مشدداً على أهمية الاستفادة من حالة الاستقرار والدعم التي يعيشها النادي، وقال: «نعي تماماً حجم المسؤولية، وسنعمل بكل جدية لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تواكب تطلعات القيادة وجماهير النادي».

وأضاف الجرمن: «الاجتماع تناول ملفات عدة، من أبرزها خطة الإعداد للفريق الأول، تفاصيل المعسكر الخارجي، والجدول الزمني للمباريات الودية، إلى جانب مناقشة ملفات البنية التحتية والدعم الفني المطلوب لفرق النادي المختلفة، مع التركيز على تطوير قطاع المراحل السنية باعتباره ركيزة المستقبل».

من جانبه، أكد أحمد الفورة، نائب رئيس المجلس، أهمية الاجتماع كخطوة أولى في تفعيل خطط التطوير، مشيراً إلى أن المجلس يعمل بروح جماعية ويولي اهتماماً كبيراً بالمواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركات في الألعاب الفردية والجماعية.