عبدالله الجنيبي: الأندية أسهمت في نجاحات «رابطة المحترفين»



عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية.



وألقى الجنيبي كلمة ترحيبية، استحضر فيها دعم القيادة الرشيدة المتواصل، حيث أكد أن القيادة سخرت مختلف الإمكانات، وذللت كافة الصعوبات، من أجل نجاح منظومة الاحتراف.

كما عبّر عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، ممثلي شركات كرة القدم بالأندية المحترفة، والتي كانت عوناً للرابطة في تحقيق النجاحات المستهدفة، كما وجّه الشكر كذلك للرعاة والقنوات أصحاب الحقوق وممثلي وسائل الإعلام والجماهير، على دعمهم المتواصل لإنجاح مسيرة مسابقات المحترفين.