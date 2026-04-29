ما لم يظهر على الشاشة.. 8 مواقف وثقتها كاميرا الحكم في الدوري الإنجليزي

كشفت كاميرا الحكم في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل جديدة من داخل أرض الملعب، بعدما جرى تثبيتها بجوار الأذن اليمنى للحكم لنقل زاوية رؤيته بشكل مباشر، في تجربة جرى تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، قبل أن يتم تعميمها هذا الموسم مع إدراج لقطات مباشرة ومقاطع صوتية عبر المنصات الرقمية.

أوضح تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن التجربة لاقت تقييمًا إيجابيًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية، على أن تعتمد لاحقًا في جميع مباريات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بداية من يونيو المقبل.

أظهرت اللقطات جانبًا مختلفًا من شخصية الحكام داخل الملعب، حيث نقلت تفاعلات مباشرة مع اللاعبين، من بينها مزاح الحكم مايكل أوليفر مع كونور غالاغير لاعب توتنهام خلال مواجهة مانشستر يونايتد، إلى جانب حديث الحكم كريس كافانا مع جيمس تاركوفسكي لاعب إيفرتون حول إمكانية دخوله مجال التحكيم مستقبلًا.

ورصدت الكاميرا كذلك مواقف داخل المباريات تطلبت تدخلًا مباشرًا من الحكم، حيث ظهر لاعب وست هام ماثيوس فيرنانديز وهو يشتت تركيز الحائط البشري للخصم أثناء تنفيذ إحدى الركلات الحرة، ما دفع الحكم أنتوني تايلور للتدخل، ووثقت الكاميرا أيضًا اعترض فيكتور ليندلوف لاعب أستون فيلا على قرار الحكم، معتبرًا أن المخالفة المحتسبة تختلف عن الواقعة التي طالب باحتسابها.

كشفت اللقطات كذلك آلية اتخاذ القرار في الحالات التحكيمية المعقدة، خاصة خلال فوز تشيلسي على وست هام بنتيجة 3-2، حيث راجع الحكم أنتوني تايلور تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من واقعة شد شعر مارك كوكوريا لاعب «البلوز» من جانب أداما تراوري، قبل أن يعود لمراجعة أخرى إثر تدخل جان كلير توديبو ضد جواو بيدرو، لينتهي القرار بإشهار البطاقة الحمراء في وجه توديبو، بعد مطالبة كول بالمر لاعب تشيلسي بمراجعة اللقطة.

وقدمت الكاميرا زوايا تصوير مختلفة لبعض اللقطات الفنية، حيث نقلت زاوية مباشرة للحكم أثناء تنفيذ دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ركلة حرة أمام أرسنال، بما أظهر موقعه وتحركات اللاعبين من نفس منظور الحكم، كما رصدت الكاميرا قراءة الحكم لتحركات مورجان روجرز خلال هجمة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد، حيث توقع مسار اللعب قبل تسجيله هدفين، إلى جانب توثيق هدف أليكس سكوت مع بورنموث من زاوية قريبة، والتمريرة التي صنع منها كودي جاكبو هدف محمد صلاح.

أبرزت التجربة كذلك بعض القيود التقنية، حيث أظهرت إحدى اللقطات في ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال في فبراير الماضي إلغاء هدف لتوتنهام بعد احتساب خطأ من راندال كولو مواني لاعب توتنهام ضد غابرييل لاعب أرسنال، مع إنهاء الحكم بيتر بانكس للاعتراضات، بينما لم تعتبر تقنية الفيديو الحالة خطأ واضحًا، وهو ما ارتبط بضيق زاوية الرؤية التي توفرها الكاميرا.

أظهرت التسجيلات الصوتية حضور تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل مستمر في محيط اللعب، خاصة في الحالات المرتبطة بالأهداف، كما نقلت مواقف طريفة، من بينها اختيار كريستيان روميرو لاعب توتنهام للبطاقة الحمراء خلال القرعة، قبل أن يتعرض للطرد بعد 29 دقيقة فقط من نفس المباراة، في وقت أبدى فيه أحد لاعبي أستون فيلا رأيًا بضرورة اعتماد الكاميرا في جميع المباريات، على غرار ما يحدث في رياضة الرجبي.