مع اقتراب اللقب… برشلونة يبحث عن إنجاز إضافي على ملعبه

يواصل برشلونة سعيه لإنهاء موسم الدوري الإسباني بإنجاز جديد على ملعبه، رغم اقترابه من حسم اللقب، حيث يتقدم بفارق 11 نقطة (85 نقطة)، مقابل (74 نقطة) لأقرب منافسيه ريال مدريد، ليصبح الهدف المتبقي داخل البرسا مرتبطًا بتحقيق رقم قياسي في المباريات المنزلية.

يسعى الفريق الكتالوني لإنهاء الموسم بنسبة انتصارات كاملة على أرضه، وهو إنجاز لم يتحقق في الدوري الإسباني منذ ما يقرب من 40 عامًا، وفق ما أبرزته صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»، مع بقاء بعض الأرقام التاريخية في متناول الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

حقق برشلونة الفوز في جميع مبارياته الـ 17 التي خاضها على ملعبه حتى الآن، وكان آخرها الانتصار على سيلتا فيجو، ليبقى أمامه مباراتان إضافيتان على أرضه، وهو ما يمنحه فرصة إضافة إنجاز جديد في سجل المدرب هانز فليك.

شكل ملعب «كامب نو» عنصر قوة لبرشلونة خلال الموسم الحالي، بعدما ساهمت نتائجه على أرضه في تعزيز صدارته لجدول الترتيب ودعم مسيرته نحو اللقب.

وحقق برشلونة العلامة الكاملة على ملعبه من قبل في موسم 1959-1960، إلا أن تكرار هذا الإنجاز في النظام الحالي للدوري، الذي يضم 20 فريقًا، سيمنحه رقمًا تاريخيًا جديدًا.

وتعود آخر مرة تحقق فيها هذا الرقم في الكرة الإسبانية إلى عام 1986، عندما فاز ريال مدريد بجميع مبارياته الـ17 على أرضه، وهو الرقم الذي عادله برشلونة هذا الموسم، مع تبقي مباراتين أمام كل من ريال مدريد وريال بيتيس.

ويمنح الفوز في المباراتين المتبقيتين برشلونة فرصة الوصول إلى 19 انتصارًا من 19 مباراة على ملعبه، وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الدوري الإسباني.

ويركز برشلونة خلال الجولات الأخيرة على تحقيق هذا الهدف، في وقت يقترب فيه من حسم اللقب، ساعيًا للجمع بين التتويج والإنجاز الرقمي في ختام الموسم.