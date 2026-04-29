أزمة داخل غرفة ملابس ريال مدريد بسبب مبابي

تشهد غرفة ملابس ريال مدريد أزمة داخلية مرتبطة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، في ظل خلافات بينه وبين عدد من زملائه بشأن أداء الفريق خلال الموسم الحالي.

وكشف تقرير لصحيفة «سبورت» الإسبانية أن مبابي وجه انتقادات مباشرة لبعض لاعبي الفريق، محملًا إياهم مسؤولية تراجع النتائج، مؤكدًا أنه قام بدوره من خلال تسجيل الأهداف، وهو ما قوبل برفض من زملائه.

ورد جود بيلينغهام على هذه التصريحات، مشككًا في تأثير مبابي خلال المباريات الكبرى، ومشيرًا إلى أن أداءه لا يخدم التوازن الدفاعي للفريق، ليتسبب ذلك في انقسام بين لاعبي الفريق.

وبحسب الأرقام فإن زملاء مبابي ساهموا بشكل مباشر في 25 هدفًا من أصل 41 سجلها اللاعب الفرنسي هذا الموسم، سواء بصناعة الفرص أو التمريرات الحاسمة، في حين لم يقدم مبابي سوى أربع تمريرات حاسمة لزملائه، وهو ما دفع بعض لاعبي الفريق لاعتبار هذا الفارق مؤشرًا على أن مساهمته تتركز في إنهاء الهجمات أكثر من مشاركته في بناء اللعب الجماعي.

وانتقد عدد من لاعبي الريال طريقة لعب مبابي، معتبرين أنه لا يؤدي الأدوار الدفاعية المطلوبة ولا يفتح المساحات لزملائه، إلى جانب تركيزه على تسجيل الأهداف فقط، مع تسجيله لـ 12 هدفًا من ركلات الجزاء.

وأشار التقرير إلى أن حالة التوتر تصاعدت في ظل غياب الألقاب، حيث لم يحقق الفريق أي بطولة منذ انضمام مبابي، ما زاد من حدة الخلافات داخل الفريق.

وامتدت الخلافات إلى ملف المدرب الجديد المحتمل لريال مدريد، مع تداول أسماء في وسائل الإعلام مثل ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا الحالي، ما دفع بعض اللاعبين للاعتقاد بأن هذه الترشيحات مدعومة من المقربين لمبابي، مع تمسكهم بعدم ربط القرارات المصيرية للنادي برغبات لاعب واحد.