مورينيو يرد بشكل غير مباشر على أنباء عودته إلى ريال مدريد

جاء رد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو واضحًا على الأنباء التي ربطته بالعودة إلى ريال مدريد، حيث حسم موقفه بالتأكيد على أن هدفه المقبل يتمثل في إعادة بنفيكا إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب البرتغالي، في مقابلة مع صحيفة «إل جورنالي» الإيطالية، أن محطته مع روما كانت الأفضل في مسيرته التدريبية، بعد أن قضى موسمين ونصف مع النادي، قاد خلالهما الفريق للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي في 2023، قبل رحيله في يناير 2024 قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

وأوضح مورينيو أن الأجواء داخل النادي الإيطالي كانت مميزة، مشيرًا إلى أن ملعب «الأولمبيكو» كان ممتلئًا باستمرار، وأن الاحتفالات عقب الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي جاءت بصورة لم يشهدها حتى خلال تتويجه بدوري أبطال أوروبا من قبل.

وأضاف أن تجربته في العاصمة الإيطالية لم تكن سهلة، لكنها حملت قيمة خاصة بالنسبة له، مؤكدًا تقديره لدور جماهير روما ودعمها المستمر للفريق.

وتحدث مورينيو عن لاعبه السابق كريستيان كيفو، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع دخوله مجال التدريب، قبل أن ينجح في تطوير نفسه، ويقترب حاليًا من قيادة إنتر ميلان نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حال تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام بارما.

وأقر المدرب البرتغالي بأنه لم يرسل رسالة تهنئة حتى الآن لكريستيان كيفو، مفضلًا الانتظار حتى حسم اللقب رسميًا، قبل التواصل مع لاعبه السابق.

وكشف مورينيو أنه ضمن مجموعة على تطبيق «واتساب»، تضم لاعبي إنتر ميلان الذين توجوا بالثلاثية تحت قيادته، موضحًا أن ماركو ماتيراتزي يتولى إدارة هذه المجموعة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على خطوته المقبلة، مشددًا على أن هدفه هو إعادة بنفيكا إلى دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى رفضه فكرة العودة إلى ريال مدريد في المرحلة الحالية.

ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز خلال موسم 2025-2026، بعدما جمع 75 نقطة من 31 مباراة، حقق خلالها 22 فوزًا و9 تعادلات دون أي خسارة، وسجل لاعبوه 67 هدفًا مقابل 20 هدفًا استقبلتها شباكه.

ويتأخر بنفيكا عن المتصدر بورتو الذي يملك 82 نقطة من نفس عدد المباريات، بعد تحقيقه 26 فوزًا و4 تعادلات وتعرضه لخسارة واحدة.