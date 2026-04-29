سلسلة انتصارات ليفربول تمنح صلاح جائزة أبريل

منحت سلسلة انتصارات فريق ليفربول خلال شهر أبريل النجم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد دوره المؤثر في نتائج فريقه.

وتوّج صلاح بالجائزة عقب تقديمه مستويات قوية خلال الشهر، قاد خلالها ليفربول لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة.

وحقق ليفربول الفوز على فولهام بنتيجة 2-0، قبل أن يتفوق على إيفرتون بنتيجة 2-1، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في هذه النتائج بتسجيل هدف في شباك فولهام، وآخر أمام إيفرتون، ليواصل حضوره التهديفي.

وينتظر ليفربول مواجهة جديدة أمام مانشستر يونايتد يوم 3 مايو المقبل على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.