لكمة في الديربي تُنهي موسم حارس سرقسطة

أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حارس مرمى نادي ريال سرقسطة، الأرجنتيني إستيبان أندرادا، لمدة 13 مباراة، بعد أن وجّه لكمة في وجه لاعب هويسكا ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد، في بيان، إن الدولي الأرجنتيني وناديه سيُغرّمان أيضًا، بعدما طُرد أولًا ثم «اعتدى» على خورخي بوليدو لاعب هويسكا خلال ديربي الدرجة الثانية الأحد الماضي.

وفُرض على أندرادا إيقاف لمدة 12 مباراة بسبب اللكمة، فيما يترتب على البطاقة الحمراء الأولى إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، ما يعني انتهاء موسمه، في ضربة قوية لآمال سرقسطة في صراعه لتفادي الهبوط.

وكان الحارس البالغ 35 عامًا، والمعار من مونتيري المكسيكي، قد دفع بوليدو أرضًا، ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية.

ومن بعدها، فقد أندرادا أعصابه، واندفع لضرب بوليدو، ما أشعل عراكًا على أرض الملعب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وقال أندرادا بعد المباراة: «الحقيقة أنني آسف جدًا لما حدث».

وأضاف: «هذه ليست صورة جيدة للنادي، ولا للجماهير، وبالتأكيد ليست للاعب محترف مثلي. لذلك، أنا آسف جدًا».

كما طُرد حارس هويسكا داني خيمينيس ولاعب سرقسطة داني تاسيندي في أعقاب العراك، في مباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض هويسكا 1-0.

وعوقب خيمينيس بالإيقاف أربع مباريات، وتاسيندي مباراتين.

وقال نادي سرقسطة، في بيان الأحد: «شهدنا مشاهد لا تليق بهذه الرياضة، وما كان ينبغي أن تحدث أبدًا».