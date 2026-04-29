مورينيو يقترب من «الملكي» بـ «رضا» بيريز

أفادت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، بأن قرار اختيار المدرب القادم لـ «الملكي» سيتم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وهذا ما يتناقض مع قرار تعيين المدرب السابق ألونسو الذي يحل محل كارلو أنشيلوتي نهاية الموسم الماضي، وهي عملية قادها المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، ولكن بيريز أعطاها الضوء الأخضر.



وتشير المصادر أن فلورنتينو بيريز أصبح الآن الداعم الرئيسي لإعادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق السابق، لكن بعض الأصوات الأخرى داخل النادي تعارض ذلك. وستمكّن العودة إلى البرنابيو الثنائي مورينيو وبيريز من إعادة إحياء العلاقة التي أثمرت ثلاثة ألقاب بين عامي 2010 و2013، بما في ذلك لقب الدوري الإسباني لموسم 2011-2012 بتحقيق رقم قياسي جديد في عدد النقاط، والبدء في استعادة لقب غاب عن النادي في الموسمين الماضيين. وكان دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي فاز به مورينيو مع بورتو وإنتر ميلان، هو الإنجاز الوحيد الذي لم يحققه خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية. كما فاز مورينيو بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد عام 2012.



على جانب أخر، يريد بيريز إعادة بناء مشروع توقف حالياً، خاصة أن ريال مدريد يقترب من نهاية موسم ثانٍ على التوالي دون الفوز بلقب كبير مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك، وكان النادي الملكي يدرس ترشيح مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو لخلافة أربيلوا، الذي تمت الاستعانة من الفريق الرديف يناير الماضي، كما تم تداول اسم مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب عقب المونديال.



كما يحظى الألماني يورغن كلوب بإعجاب إدارة النادي، على الرغم من إصرار مدرب ليفربول السابق علناً عدة مرات على أنه سعيد بدوره كرئيس عالمي لكرة القدم في ريد بول، وهو المنصب الذي تولاه في يناير 2025.