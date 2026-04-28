نيوكاسل يسعى للتخلص من صفقة الـ 30 ثانية

يستعد نادي نيوكاسل الإنجليزي لتقليل خسائره في صفقة اللاعب الكونغولي يوان ويسا، لاعب برينتفورد السابق «29 عاماً»، والتي وصفت بـ «الفاشلة» وكلفت النادي مبالغ طائلة بلغت 55 مليون جنيه إسترليني، وهي الصفقة التي تمت في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية وقبل 30 ثانية فقط من غلق باب فترة الانتقالات.

ومن المقرر بيع يوان ويسا بعد أقل من عام على انضمامه إلى نيوكاسل، فإن الـ «تاينسايد» سيبحث بنشاط عن بيعه هذا الصيف، بعد أقل من 12 شهراً من توقيعهم معه، بعدما انخفضت قيمته بشكل كبير خلال موسم كارثي، وسيتعين على نيوكاسل دفع ربع رسوم الانتقال بفضل بند الـ 25% من قيمة البيع التي اتفقوا عليها مع برينتفورد.



يُزعم أن الكونغولي ويسا يريد البقاء في سانت جيمس بارك، لكن مسؤولي النادي قد يتخذون الإجراءات بأنفسهم قبل أن ينخفض ​​سعر انتقاله أكثر من ذلك. وتعرض ويسا لإصابة في الركبة بعد أيام قليلة من توقيعه مع نيوكاسل، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة أربعة أشهر في بداية الموسم.



هذا، بالإضافة إلى فترة الانتقالات الصيفية التي قضاها بالكامل في محاولة لإجبار نفسه على الخروج من برينتفورد، كما أدى إلى بطء الإيقاع له مع نيوكاسل في الابتعاد عن مستواه المعروف والذي شهد تسجيله 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يسجل هدفاً واحداً فقط في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة مع فريقه.