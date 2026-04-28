غربلة في قلعة «الاولد ترافورد»

حدد نادي مانشستر يونايتد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة رحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتزم مسؤولو النادي غربلة الفريق من أجل العودة للمسار الصحيح وأجواء البطولات التي غابت عن قلعة «الاولد ترافورد» طويلاً، وستناقش الاجتماعات توضيح قرار الاستغناء مبكراً وقبل فترة طويلة من «الميركاتو» من أجل بحث مستقبل هؤلاء اللاعبين مع الأندية التي ترغب في ضمهم.

ومن المقرر أن يخرج من الحسابات كل من: أندريه أونانا، وماركوس راشفورد، وجوشوا زيركزي، ومانويل أوغارتي، والذين يحق لهم البحث عن أندية جديدة، وقد يحتاج مانشستر يونايتد إلى 18.9 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتجنب خسارته في صفقة أونانا «30 سنة» الذي اشتراه من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني موسم 2023 بعقد يمتد لخمس سنوات، والمعار حالياً لنادي طرابزون سبور التركي لمدة موسم، والذي أبدى رغبته في التعاقد مع أونانا بشكل نهائي.

كذلك سيكون مانويل أوغارتي، البالغ من العمر 25 عاماً، متاحاً مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني بعد موسمين مخيبين للآمال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان.



من جهته، يعتزم مالك مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، إعادة بناء تشكيلة مانشستر يونايتد ويرغب في التعاقد مع لاعبين اثنين على الأقل في مركز لاعب الوسط بدلاً من أوغارتي، في حين يمتلك ماركوس راشفورد «28 عاماً» نجم برشلونة عقداً بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني لتحويل إعارته لموسم كامل إلى عقد دائم مع «البارسا»، وأعربت مصادر مقربة من مانشستر يونايتد عن استيائها من محاولات برشلونة تقديم عرض زهيد في المفاوضات، لا سيما أنه يتبقى لراشفورد عامان في عقده مع مانشستر يونايتد، لكنه ليس ضمن خطط النادي المستقبلية بكل الأحوال.



ومن المتوقع أن ينضم الحارس الاحتياطي ألتاي بايندير إلى قائمة الراحلين إلى بشكتاش التركي، ومعه لاعب خط الوسط توبي كولير «22 عاماً»، خريج أكاديمية النادي، الذي ينتهي عقده العام المقبل، المعار حالياً إلى هال سيتي، كما سيتم الاستغناء عن كاسيميرو وجادون سانشو وتيريل مالاسيا، وتايلر فريدريكسون، خريج أكاديمية النادي، مع انتهاء عقده.