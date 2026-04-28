انتفاخ أرضي يوقف مباراة في الدوري البرازيلي



توقفت مباراة بين فريقي ميكستو وفلومينينسي في الدوري البرازيلي للسيدات، بسبب انتفاخ أرضية الملعب في بداية الشوط الثاني.



وأقيمت المواجهة بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من بطولة السيدات البرازيلية، ولم يكن الحدث الأبرز هدفاً ولا مهارة فردية، بل مشهد أقرب إلى الخيال.



بعد 50 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فلومينينسي بهدف دون رد، بدأت ملامح الغرابة تتسلل إلى أرضية الملعب.



وفجأة، ظهرت «فقاعة» غامضة في منتصف المستطيل الأخضر، وكأن الأرض تتنفس من تحت أقدام اللاعبات.



وتوقفت الأنفاس قبل أن تتوقف المباراة، وهرعت اللاعبات من الفريقين نحو موقع الحدث، بعضهن حاول القفز فوق الانتفاخ، وأخريات حاولن الضغط عليه، في محاولة عفوية لإعادة الأمور إلى طبيعتها، لكن دون جدوى.



ولم يجد الحكم خياراً سوى إيقاف اللقاء، واستدعاء فرق الصيانة التي دخلت في سباق مع الزمن لإصلاح الخلل، وسط دقائق من الترقب، ومحاولات متعددة، قبل أن تنجح الجهود أخيراً في تسوية الأرض واستئناف اللعب.



ورغم غرابة الواقعة، عادت الكرة لتفرض منطقها في النهاية، حيث حسم فلومينينسي المواجهة بهدفين نظيفين، ليتقدم الفريق إلى المركز السادس في جدول الترتيب.