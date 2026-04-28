مشجع يبتكر أغرب طريقة لعمل «سندويتش» خلال رحلة بالقطار



سيطرت الدهشة على جميع مشجعي ويستهام، بل وركاب أحد القطارات التي كانت تقل مشجعي الفريق المتجهين لمتابعة فريقهم في مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



فخلال الرحلة بدأ توني غودمان إعداد شريحة سندويتش من اللحم، وأن الأمر بقي عادياً حتى اللحظة، إلى أن تبين لبقية ركاب القطار أنه يريد أن يشوي هذه الشريحة، مستخدماً مكواة للشعر.



فقد قام غودمان البالغ من العمر 52 عاماً وبكل هدوء بتوصيل مكواة الشعر التي أحضرها معه وقام بتوصيلها بقابس كهربائي في القطار وبدأ استخدامها لشوي شريحة اللحم وسط دهشة الجميع.



وقال غودمان: اعتقد أنها طريقة مبتكرة، وأتمنى أن تنقل مستوى صناعة الطعام للمشجعين إلى مستوى آخر، الفكرة بسيطة مثل آلة تحضير الطعام نستخدم مكواة الشعر، هي لا تحتاج إلى الكثير من الطاقة وتعمل بفعالية في إنجاز المطلوب.