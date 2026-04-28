ريال مدريد يضحي بغارسيا تمهيداً لعودة عودة إندريك

تقرر أن يعود البرازيلي إندريك، المعار لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر، إلى فريق ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء إعارته في صيف 2026.

ورغم أن هناك اهتمامات من بعض الأندية، مثل أرسنال، ترغب في ضمه، لكن فلورنتنيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يرغب في أن يعود اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما للفريق. بل إن مدرب ريال مدريد مستعد للتضحية بلاعب لإتاحة مكان لإندريك.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" إن ريال مدريد يريد بيع غونزالو غارسيا هذا الصيف، لإتاحة مكان لإندريك في قائمة الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن السعر المبدئي يبلغ 60 مليون يورو. وعلى عكس الشتاء الماضي، حين تم تفضيله على إندريك، لن يتم الإبقاء على المهاجم الإسباني هذه المرة.

وأضافت المحطة الإذاعية الإسبانية أن ريال مدريد يسعى أيضا للتعاقد مع مدافع ولاعب وسط بارزين.