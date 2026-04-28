ماكرون يتوقع فوز سان جرمان على بايرن 3 - 1

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3 - 1 ، قبل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وصرّح الرئيس، ردا على أسئلة طلاب في إحدى المدارس خلال زيارة لإمارة أندورا «أنا من مشجعي مرسيليا، لكن الليلة يلعب باريس سان جيرمان، لذا فأنا أشجع باريس سان جيرمان!».

وأكد "أعتقد أنهم سيفوزون 3 - 1 !!.

وعندما سُئل هل من الممكن تحقيق الفوز في النهائي أيضا؟ ألمح قائلا «الأمر ليس محسوماً أبداً، لكنهم فريق رائع، نعم!».

وأضاف "وأعتقد أننا نملك منتخباً فرنسياً رائعاً أيضا (لكأس العالم). لدي ثقة في (المدرب) ديدييه ديشامب".