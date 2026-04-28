جراحة تُبعد مودريتش عن الملاعب وميلان يترقب عودته

بات في حكم المؤكد انتهاء موسم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش مع ميلان الإيطالي، وذلك بعد تعرضه لكسر في عظمة الوجنة، لكن من المتوقع أن يكون قائد منتخب كرواتيا جاهزًا للمشاركة في كأس العالم.

واضطر مودريتش إلى مغادرة الملعب في وقت متأخر من مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل السلبي أمام يوفنتوس، الأحد الماضي، بعد إصابته أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة مع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي.

وكشفت الفحوصات التي أُجريت، عن وجود كسر في عظمة الوجنة اليسرى، وخضع مودريتش لعملية جراحية بعد ساعات.

وأعلن ميلان أن الإصابة عبارة عن كسر معقد ومتعدد الأجزاء في عظمة الوجنة اليسرى، مؤكدًا نجاح العملية الجراحية.

ولم يحدد ميلان مدة غياب مودريتش عن الملاعب، مع تبقي أربع جولات في الدوري الإيطالي.

وأضاف ميلان: «يتمنى النادي للوكا الشفاء العاجل قبل انطلاق كأس العالم».

ويستهل منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بمواجهة إنجلترا بعد سبعة أسابيع، في 17 يونيو/حزيران المقبل، كما سيواجه بنما وغانا في المجموعة الثانية عشرة.