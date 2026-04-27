انتهاء موسم مودريتش مع ميلان بعد جراحة ناجحة في عظم الوجنة

لن يرتدي لاعب خط الوسط الدولي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش مجدداً قميص فريقه ميلان هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة بسبب كسر في عظم الوجنة تعرض له خلال التعادل السلبي مع يوفنتوس، ومن المتوقع أن يغيب مودريتش قائد منتخب كرواتيا عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، لكن من المرجح أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم المقبلة، وربما مع ارتداء قناع للوجه.



ورغم ذلك، سيضطر اللاعب البالغ 40 عاماً للغياب عن المباريات الأربع الأخيرة لميلان في الدوري هذا الموسم بعد اصطدام رأسه برأس مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس، على ملعب سان سيرو. وغادر مودريتش الملعب وهو يضع كمادة ثلج على وجهه، وكشف ميلان أنه أصيب بكسر في عظم وجنته اليسرى وسيحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية.



وقال «روسونيري» في بيان له: كانت الجراحة ضرورية لعلاج كسر معقد ومتعدد الأجزاء في عظم الوجنة الأيسر. وقد تكللت العملية بالنجاح التام.



ولم يحدد ميلان مدة غياب مودريتش، لكن البيان الأخير للنادي أضاف أنه يأمل في تعافي سريع لمودريتش في ضوء كأس العالم، ما يشير إلى أن موسمه بقميص الفريق قد انتهى.

في الصيف الماضي، وقع مودريتش عقدا لمدة عام واحد مع أبطال أوروبا سبع مرات قادماً من ريال مدريد الإسباني، مع خيار تمديد العقد حتى نهاية الموسم المقبل. ويحتل ميلان الساعي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري، المركز الثالث في الدوري برصيد 67 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن كومو وروما صاحبي المركزين الخامس والسادس قبل رحلته إلى ساسوولو.