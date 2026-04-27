غياب كومباني لا يوقف طموح بايرن في ليلة باريس الكبرى

يواجه بايرن ميونخ اختباراً هو الأصعب في مسيرته هذا الموسم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان، غداً الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيضطر العملاق البافاري لخوض هذه الموقعة دون مديره الفني فينسنت كومباني بسبب الإيقاف، في وقت يطارد فيه النادي حلم «الثنائية الثلاثية» التاريخية.

ويأتي غياب كومباني في ملعب «بارك دي برانس» نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية، بعد اعتراضه على قرار تحكيمي سمح للفريق الملكي بمواصلة اللعب وتسجيل هدف رغم تدخل عنيف ضد المدافع يوسيب ستانيشيتش.

وانتقد المدرب البلجيكي صرامة قوانين الاتحاد الأوروبي في النسخة الجديدة للبطولة، قائلاً: «إنه نظام ممتد والقوانين هي الأكثر صرامة على الإطلاق، مع وجود مساحة كبيرة لتفسيرات الحكام التي قد تكون خاطئة أحياناً، لكنني أمتلك ثقة كاملة في الفريق والجهاز الفني ليس فقط للاستمرار، بل لاستمداد القوة والتحفيز من هذا الموقف».

وسيتولى المساعد الإنجليزي آرون دانكس المهمة الفنية، ورغم خبرته المحدودة كمدرب مؤقت سابق في أستون فيلا عام 2022، فإن دانكس المتخصص في الكرات الثابتة يحظى بثقة اللاعبين، حيث قال هاري كين: «سنفتقده بالتأكيد، فهو قائدنا ومدربنا الذي يود التواجد معنا في قلب المعركة».

ولم تكن تحضيرات بايرن لهذه القمة مثالية؛ فبعد حسم لقب الدوري الألماني، كان كومباني يأمل في إراحة نجومه الأساسيين أمام ماينز، لكن تأخر الفريق بنتيجة 0-3 أجبره على الدفع بأوراقه الرابحة كين وميكايل أوليسيه وجمال موسيالا، ليقلب النتيجة إلى فوز مثير 4-3.

وتتجه الأنظار إلى موسيالا، الذي يواجه باريس لأول مرة منذ إصابته القوية في كأس العالم للأندية الموسم الماضي، إذ استعاد بريقه بتسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، ليصبح المحرك الأساسي للفريق، خاصة في ظل غياب سيرج جنابري بسبب الإصابة، إلى جانب غياب الموهبة الصاعدة لينارت كارل.

وبعيداً عن الحسابات الفنية، يطمح بايرن لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق يتمثل في «الثنائية الثلاثية»، حيث ينافس فريقا الرجال والسيدات على ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال في آن واحد.

وفي الوقت الذي حسمت فيه سيدات بايرن لقب الدوري وبلغن نهائي الكأس ونصف نهائي دوري الأبطال، يسعى فريق الرجال لتخطي عقبة باريس والاقتراب من هذا المجد الكروي الاستثنائي.