تحركات داخل ريال مدريد لبحث التعاقد مع مدرب الأرجنتين

تحركت إدارة ريال مدريد لدراسة التعاقد مع ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ضمن خطة لإعادة تشكيل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بعد مرحلة شهدت تراجعًا في نتائج الفريق.

وتولى ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية للميرنغي بشكل مؤقت في منتصف الموسم الجاري، عقب خسارة بطولة السوبر الإسباني أمام برشلونة، خلفًا لتشابي ألونسو، إلا أن الإدارة بدأت في الوقت الحالي تقييم الخيارات المتاحة للموسم الجديد.

وبدأ ريال مدريد تحركاته الأولية، حيث تواصل مع سكالوني لاستطلاع موقفه من تولي المهمة، وذلك وفق ما أوردته إذاعة «كوبي» الإسبانية، التي أشارت إلى وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين.

ويضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مدرب الأرجنتين ضمن قائمة الخيارات الرئيسية، مع متابعة مستمرة لأدائه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب القادم.

وجاءت هذه التحركات بعد فترة شهدت نتائج غير مستقرة للريال، تضمنت الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق من درجة أدنى، إلى جانب التأخر بفارق 11 نقطة خلف برشلونة في الدوري الإسباني، فضلًا عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وتشمل قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق أسماء أخرى، من بينها يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الحالي وتشيلسي السابق، وجوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق وبنفيكا الحالي، إلا أن سكالوني يحظى باهتمام خاص داخل الميرنغي.

ويستند هذا الاهتمام إلى النجاحات التي حققها المدرب مع منتخب الأرجنتين، وعلى رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2022، بعد فترة أعاد خلالها المنتخب إلى منصات التتويج العالمية والقارية.

وتثير فكرة التعاقد مع سكالوني بعض التحفظات داخل الريال، في ظل محدودية خبرته مع الأندية الكبرى، حيث اقتصر عمله سابقًا على دور مساعد مدرب في إشبيلية، قبل توليه تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وترتبط أي خطوة رسمية محتملة من الريال بموعد انتهاء التزامات سكالوني مع منتخب الأرجنتين، خاصة مع استمراره في قيادة التانغو خلال النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تنطلق يونيو المقبل.