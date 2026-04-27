إصابة مبابي تقلق ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة في توقيت حرج من الموسم، بعدما أعلن النادي، اليوم الاثنين، إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي في العضلة الخلفية للساق اليسرى، ما يهدد مشاركته في مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة أمام برشلونة بعد أسبوعين.

ولم يكشف النادي الملكي في بيانه الرسمي عن مدى خطورة الإصابة أو مدة الغياب المتوقعة، مشيراً إلى أن عودة اللاعب ستعتمد على وتيرة تعافيه وتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

ورغم حالة القلق التي انتابت الجماهير، أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الإصابة قد لا تُبعد النجم الفرنسي لفترة طويلة عن الملاعب.

وتكتسب هذه الإصابة أهمية كبيرة، إذ تأتي قبل المواجهة المصيرية أمام برشلونة، المقررة في 10 مايو/أيار المقبل على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن غريمه المدريدي.

وكان مبابي قد غادر الملعب في الدقيقة 82 خلال تعادل فريقه أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-1 يوم الجمعة الماضي، بعد شعوره بآلام حادة.

وتأتي هذه الانتكاسة العضلية لتزيد من متاعب المهاجم الفرنسي، الذي عانى بالفعل من غيابات متكررة هذا الموسم بسبب إصابة سابقة في الركبة، ما يثير تساؤلات حول جاهزيته البدنية قبل انطلاق كأس العالم 2026 في يونيو/حزيران المقبل.