أرقام «أوبتا» تمنح ليفربول دفعة قوية نحو دوري الأبطال

تعززت فرص ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على كريستال بالاس، السبت الماضي، حيث رفعت أرقام شركة «أوبتا» نسبة إنهاء الريدز الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى إلى 96.92%، ما يثبت قوة موقفه قبل الجولات الأخيرة.

أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ كانت النسبة تدور حول 90% قبل مواجهة كريستال بالاس، قبل أن تتغير الحسابات عقب الفوز، إلى جانب تعثر الفرق المنافسة، وهو ما صعب مهمة ملاحقة ليفربول في سباق المراكز المؤهلة.

وضعت هذه الأرقام ليفربول ضمن الفرق الأقرب لحسم التأهل، حيث جاءت التوقعات بمنح أرسنال ومانشستر سيتي نسبة كاملة تبلغ 100%، بينما تواجد ليفربول خلف مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الترتيب التوقعي، وهو ما يؤكد اقترابه من تحقيق الهدف.

وتفرض الجولات المتبقية قدرًا من الحذر داخل الفريق، في ظل صعوبة المباريات المقبلة، خاصة أن ليفربول يتساوى في النقاط مع أستون فيلا برصيد 58 نقطة لكل منهما، مع تفوقه بفارق الأهداف، بينما يتقدم عليه مانشستر يونايتد في المركز الثالث بنفس الرصيد مع مباراة أقل، ما يعني أن أي تعثر قد يعيد المنافسة مرة أخرى.

وضعت هذه النتائج ليفربول في موقف يحتاج فيه إلى عدد محدود من الانتصارات لحسم التأهل، حيث تبدو فرصة العودة إلى دوري أبطال أوروبا قريبة، مع إمكانية تحقيق ذلك مبكرًا حال استمرار النتائج الإيجابية، خاصة مع تبقي عدد محدود من المباريات مقارنة بالمنافسين المباشرين، وهو ما يمنح الفريق فرصة حسم الأمر قبل الجولات الأخيرة حال الحفاظ على مستواه الحالي.

وأشارت التقديرات إلى إمكانية حسم التأهل خلال مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» المقررة يوم 3 مايو المقبل، حال مواصلة الفريق سلسلة الانتصارات.

وأكدت الأرقام في الوقت ذاته أن التأهل لم يُحسم حسابيًا حتى الآن، رغم الاقتراب الكبير، وهو ما يفرض على ليفربول الحفاظ على تركيزه حتى الجولات الأخيرة من الموسم.