قبل مواجهة برينتفورد.. 3 تحديات تنتظر مانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة برينتفورد على ملعب «أولد ترافورد» مساء اليوم الاثنين، وهو يقترب من حسم مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في لقاء يحمل أكثر من نقطة مؤثرة قبل الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

يمتلك مانشستر يونايتد سجلًا متوازنًا نسبيًا أمام برينتفورد، بعدما حقق 11 انتصارًا خلال 22 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل 8 هزائم و3 تعادلات، وهو تقارب في النتائج بين الطرفين.

وتبرز ثلاث تحديات رئيسية أمام مانشستر يونايتد في هذه المواجهة، في ظل سعيه لتحقيق نتيجة تدعم موقفه في سباق التأهل، ويمثل التحدي الأول استمرار النتائج غير المستقرة أمام برينتفورد، حيث خسر مانشستر يونايتد آخر مباراتين متتاليتين أمام المنافس، وكلتاهما على ملعب «جيتك كوميونيتي»، بنتيجة 4-3 في الموسم الماضي و3-1 في سبتمبر الماضي، في مباراة شهدت تسجيل بنجامين سيسكو أول أهدافه مع الشياطين الحمر، فيما يسعى برينتفورد لتحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على يونايتد لأول مرة منذ موسم 1936-1937، الذي انتهى بهبوط الفريق من دوري الدرجة الأولى آنذاك، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ويشكل التحدي الثاني توقيت المباراة، حيث يخوض مانشستر يونايتد اللقاء اليوم الاثنين، وهو يوم غير معتاد مقارنة بالمواعيد التقليدية لمباريات الدوري الإنجليزي التي تُقام غالبًا يومي السبت والأحد، خاصة مع تكرار اللعب فيه خلال الموسم الجاري، إذ تعد هذه المواجهة السادسة للفريق يوم الاثنين، وهو أعلى عدد مباريات في اليوم ذاته منذ موسم 1995-1996، بينما كان الرقم الأكبر في موسم 1992-1993 عندما خاض الفريق 7 مباريات في هذا اليوم.

ويتمثل التحدي الثالث في سعي برونو فيرنانديز نجم اليونايتد للاقتراب من رقم قياسي في صناعة الأهداف، بعدما قدم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة أمام تشيلسي، ليصبح على بعد تمريرتين فقط من معادلة رقم تييري هنري وكيفن دي بروين البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، حيث يحتاج إلى 3 تمريرات خلال المباريات الخمس المتبقية لكسر الرقم، مع رغبته في تحقيق ذلك على ملعب «أولد ترافورد».