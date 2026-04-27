الجماهير تتلاعب بالنيران في ديربي غلطة سراي وفنربخشة

تحول كل شيء إلى مشهد لا يشبه كرة القدم في قلب ملعب «رامز بارك»، بعدما اشتعلت المدرجات بمئات الشماريخ خلال ديربي غلطة سراي وفنربخشة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض 2-0، والساعة تقترب من الدقيقة 80، وكل ثانية تمر كانت تزيد من جنون اللحظة.

وفي زاوية من الملعب، وقفت جماهير فنربخشة متمسكة بفريقها، بينما ردت جماهير غلطة سراي بعاصفة من الأهازيج، ليتصاعد الدخان وتتلاشى الرؤية أمام فوز يقترب، في مشهد يعكس القوة والهيبة وشغفًا لا يمكن كبحه.

في تلك اللحظة، لم يكن «رامز بارك» مجرد ملعب، بل مسرحًا لجنون الجماهير وهي تتلاعب بالنيران، في ديربي انتهى بفوز كبير لغلطة سراي على غريمه التقليدي فنربخشة بثلاثة أهداف، ضمن منافسات الدوري التركي.

وعزز غلطة سراي صدارته لجدول الترتيب بفارق مريح قبل الجولات الأخيرة، بعدما افتتح التسجيل في الشوط الأول عبر المهاجم فيكتور أوسيمين، الذي واصل تألقه وسجل هدفه العشرين هذا الموسم في الدوري، مؤكدًا قيمته الهجومية الكبيرة.

وفي الشوط الثاني، فرض غلطة سراي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها باراش ألبير يلماز بنجاح، وقبل نهاية اللقاء، اختتم لوكاس توريرا الثلاثية بهدف ثالث حسم به المواجهة تمامًا.

وبات غلطة سراي على بعد خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم.