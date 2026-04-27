جنون حارس سرقسطة يشعل «ديربي أراغون» (فيديو)

تحولت مواجهة «ديربي أراغون» بين ريال سرقسطة وهويسكا إلى ساحة فوضى، بعد واقعة عنيفة بطلها حارس المرمى إستيبان أندرادا، في مشهد صادم هز أجواء دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبدأت الواقعة بطرد أندرادا إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد احتكاك مع مدافع هويسكا خورخي بوليدو، قبل أن يفقد الحارس الأرجنتيني أعصابه بشكل كامل، ويطارد منافسه موجّهًا له لكمة قوية في الوجه، في لقطة أعادت إلى الأذهان أسلوب الملاكم مايك تايسون داخل الحلبة.

وأشعلت الضربة شرارة اشتباك جماعي، حيث تدخل لاعبو الفريقين والجهازان الفنيان في مشاجرة واسعة على أرض الملعب، لم تتوقف إلا بعد تصاعد التوتر، وشهدت أيضًا قيام حارس هويسكا داني خيمينيز بتوجيه ضربة انتقامية إلى أندرادا من الخلف، فيما تعرض لاعب سرقسطة داني تاسيندي للطرد خلال الأحداث.

وعقب المباراة، التي انتهت بفوز هويسكا 1-0، سارع أندرادا (35 عامًا)، الدولي الأرجنتيني السابق، إلى تقديم اعتذار علني، معترفًا بفقدان السيطرة في لحظة حاسمة، ومؤكدًا استعداده لتحمل كافة العقوبات التي قد تفرضها الرابطة.

وقال الحارس: «أنا آسف جدًا، ما حدث لا يمثلني ولا يمثل النادي أو الجماهير، لقد فقدت تركيزي وتصرفت بشكل خاطئ، وأعتذر لخورخي بوليدو ولكل من تأثر بما جرى».

ومن جانبه، وصف مدرب هويسكا خوسيه لويس الحادثة بأنها «فقدان كامل للسيطرة»، مشيرًا إلى أن أهمية المباراة في صراع الهبوط لا تبرر ما حدث، فيما شدد مدرب سرقسطة ديفيد نافارو على أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.

وتأتي هذه الواقعة في توقيت حرج للفريقين، اللذين يصارعان للبقاء مع تبقي خمس جولات فقط، ما زاد من حدة التوتر في مباراة كان يُفترض أن تكون احتفالًا بكرة القدم، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل هذا الموسم.