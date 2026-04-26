تشيلسي يضرب موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي الذي ​يمر بأزمة على منافسه فريق ليدز يونايتد في استاد ويمبلي، اليوم الأحد، ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ⁠بفضل هدف نظيف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الشوط الأول، ليضرب فريقه موعداً مع مانشستر سيتي في النهائي الشهر المقبل. وانسل فرنانديز بين المدافعين ليلعب ضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 23، مستغلاً تمريرة عرضية من الجناح البرتغالي بيدرو نيتو.



وهيمن ​تشيلسي، الفائز باللقب ​ثماني مرات، والذي ⁠أقال مدربه ليام روسنير، الأربعاء الماضي، بعد خمس ​هزائم ⁠متتالية ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الشوط الأول، لكن حارس مرماه ⁠روبرت سانشيز اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة لإبعاد ليدز عن مرماه.



وتصدى سانشيز ببراعة لمحاولات من بريندن ‌آرونسون وأنتون شتاخ. وسيقود كالوم مكفارلين، مدرب تشيلسي، ​الذي تولى مسؤولية مباراة الأحد، الفريق في النهائي المقرر في 16 مايو ​المقبل.