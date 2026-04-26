وليد أزارو بين البقاء أو الرحيل عن «البرتقالي».. القرار في الانتظار

دبي: أحمد عيسى

يكتنف الغموض مستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو مع عجمان، الذي تنتهي فترة عقده بنهاية الموسم الحالي، دون التوصل إلى اتفاق رسمي لتجديده حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمالية أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له بقميص «البرتقالي».



ويعتبر وليد أزارو، البالغ من العمر 30 عاماً، من أبرز العناصر التي اعتمد عليها عجمان منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية عام 2022، حيث قدم مستويات لافتة، وأسهم بشكل مباشر في العديد من النتائج الإيجابية، ليقضي حالياً موسمه الخامس مع النادي، مشاركاً في 104 مباريات بالدوري، أحرز خلالها 43 هدفاً.



وخلال الموسم الحالي شارك أزارو في 21 مباراة، محرزاً 8 أهداف، كان آخرها الهدف الذي هز به شباك الظفرة في الجولة الماضية، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة، أسهمت في تأمين بقائه ضمن دوري المحترفين، في تأكيد جديد على قيمته الفنية وتأثيره الكبير.



وبحسب مصادر تلقى اللاعب عروضاً عدة، سواء من أندية محلية أو من خارج الدولة، في ظل ما يقدمه من مستويات ثابتة، ما يزيد من تعقيد موقفه مع عجمان. ورغم رغبة محتملة من إدارة النادي في الإبقاء عليه إلا أن القرار النهائي لم يحسم بعد، لتبقى جميع الخيارات مفتوحة، سواء بالاستمرار أو الرحيل.