«موريتي» قصة ظهير أسقط موسوليني



في ربيع عام 1945، كانت إيطاليا تعيش لحظاتها الأخيرة تحت ظل الحكم الفاشي، بينما كان بينيتو موسوليني يفر شمالاً نحو الحدود السويسرية، متخفياً في زي جندي ألماني، محاطاً ببقايا نظامه المنهار، ولكن القدر لم يكتب له النجاة.



ففي بلدة دونغو، وعلى ضفاف بحيرة كومو، أوقفت قوات المقاومة القافلة الألمانية، لتنكشف هوية «الدوتشي» ويتم اعتقاله، قبل أن يعدم في 28 أبريل، في واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ أوروبا الحديثة.



وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أنه وسط هذا المشهد المشحون، يبرز اسم غير متوقع، مجرد لاعب كرة قدم هو ميشيل برونو موريتي، الظهير السابق لنادي كومينسي، الذي تحول من مدافع على المستطيل الأخضر بين عامي 1927 و1935، إلى رجل مقاومة ونقابي، ثم مفوض سياسي ضمن صفوف غاريبالدي، ليجد نفسه في قلب اللحظة التي أنهت حقبة موسوليني.



وولد موريتي في كومو عام 1908، وبدأ مسيرته مع فريق إسبريا، قبل أن يلمع مع كومينسي، ثم يختتم مشواره في كياسو، ولم تكن مسيرته خالية من الصدامات، إذ دخل في مشادة شهيرة مع النجم أتيلا سالوسترو خلال تدريبات المنتخب، ما كلفه الإقصاء النهائي من صفوف «الأزوري».



ولكن حياته الحقيقية بدأت بعد كرة القدم، ففي خضم الفوضى، لعب موريتي دوراً محورياً في التعرف إلى موسوليني، مستعيناً بمترجم يجيد الألمانية، وشارك في التفاوض مع القوات النازية خلال تلك الساعات العصيبة، حيث كانت الأرواح والمصائر تحسم بكلمات قليلة.



ورغم أن الرواية الرسمية تنسب إطلاق النار إلى القائد والتر أوديسيو، إلا أن الجدل لم يتوقف يوماً حول هوية من أنهى حياة الديكتاتور، بل إن موريتي نفسه أضاف غموضاً أكبر حين قال لاحقاً، بسخرية مبطنة: «وحتى لو كنت أنا.. هل كان ذلك سيغير شيئاً؟»



وربما لن تحسم الحقيقة أبداً، ولكن ما سيبقى خالداً، أن لاعباً كان يوماً يركض على خطوط التماس، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع أحد أكثر رجال القرن العشرين إثارة للجدل، ولم تكن تلك المواجهة مباراة، بل نهاية نظام وبداية تاريخ جديد، وهكذا، لم يكن موريتي مجرد ظهير، بل شاهداً على لحظة سقط فيها الطغيان، على يد رجل خرج من قلب الملاعب إلى قلب الثورة.