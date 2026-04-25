تحالف كويتي يضع ميلتون كينز على أعتاب المجد

تمكن فريق ميلتون كينز دونز من تأمين صعوده إلى الدرجة الثانية من الكرة الإنجليزية بعد أن رفع رصيده إلى 85 نقطة بعد الفوز على ترانمير روفرز 3 - 0 السبت ، محتلاً المركز الأول في ترتيب دوري الدرجة الثالثة قبل نهاية البطولة بجولة.



وانتزع ميلتون صدارة الترتيب من بروميلي الذي توقف رصيده عند 84 نقطة بعد 45 مباراة، لكنه ضمن الصعود أيضاً بعد أن توقف رصيد سالفور سيتي صاحب المركز الثالث عند 81 نقطة بعد 45 مباراة.



الفريق الذي تأسس رسمياً عام 2004 هو امتداد لفريق ويمبلدون القديم، الذي فشل في العودة إلى مصاف الكبار، فجاءت الفكرة بتحويل النادي من مدينة لندن إلى مدينة ميلتون كينز في عام 2003، ومن حينها تغير الاسم، لكن لم تتغير النتائج، حيث ظل الفريق في رحلة متواصلة بين الصعود والهبوط بين الدرجات الدنيا في الكرة الإنجليزية إلى أن عرف نقطة تاريخية في مسيرته عام 2024.



انطلاقة جديدة وأهداف كبيرة



في عام 2024 تحولت ملكية النادي إلى تحالف مالي كويتي برئاسة فهد الغانم، جاء بأهداف واضحة وسعى التحالف لتحقيقها بكل قوة.



رحلة التألق بدأت في العام التالي مباشرة عندما تمكن الفريق بفضل الملاك الجدد من العودة إلى دوري الدرجة الثالثة ، وتواصلت الرحلة إلى أن اكتملت الخطوة الأولى يوم السبت بتأكد تأهل الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، وربما يحمل لقب البطولة لو فاز في مباراته الأخيرة منها.



خطوة كبيرة



ما قام به ميلتون كينز دونز هو خطوة كبيرة نحو الحلم الأول من مجموعة أحلام كبيرة رسمها التحالف الكويتي بقيادة الغانم، حيث وصل الفريق الآن إلى الدرجة الثانية ، حيث سيصارع في الموسم الجديد مع أنديتها من أجل الصعود إلى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»؛ الدرجة السابقة مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ»، وفي ظل الخطوات الصحيحة التي ينتهجها التحالف المالك للنادي بقيادة فهد الغانم، فإن الترشيحات تصب في صالح ميلتون كينز دونز ليكون قريباً وقريباً جداً بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ».