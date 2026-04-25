نجم سينمائي يتهم ميسي بإنهاء حلمه الكروي



في اعتراف طريف يحمل الكثير من الإعجاب، كشف الممثل البريطاني دامسون إدريس أن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي كان السبب المباشر في إنهاء حلمه الكروي، بعدما أدرك استحالة الوصول إلى مستواه.



وأوضح إدريس أنه كان شغوفاً بكرة القدم منذ الصغر، واستمر في ممارستها حتى سن 18 عاماً، قبل أن تتغير قناعاته بشكل حاسم، قائلاً: «كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم، لكن عندما شاهدت ميسي يلعب وهو في الثالثة والعشرين أدركت أنني لن أصل أبداً إلى هذا المستوى، وهنا قررت التوقف».



وأضاف النجم الهوليوودي، في تقرير نشرته صحيفة «ماركا»، أن الأمر لم يكن إحباطاً بقدر ما كان صدمة واقعية، جعلته يعيد توجيه مسيرته نحو التمثيل، حيث نجح لاحقاً في فرض اسمه على الساحة الفنية العالمية.



ورغم ذلك، لم يخفِ إدريس إعجابه الكبير بميسي، مؤكداً أنه يتمنى لقاءه يوماً ما، قائلاً: «عندما أقابله، سأخبره أنه السبب في اعتزالي كرة القدم، لأنه ببساطة كان جيداً أكثر من اللازم».



ويأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه نجم إنتر ميامي التحضير لما يتوقع أن يكون آخر ظهور له في كأس العالم 2026، وسط إجماع واسع على مكانته، بوصفه واحداً من أعظم لاعبي اللعبة عبر التاريخ.



وبعيداً عن كرة القدم، يواصل إدريس تألقه في عالم السينما، حيث شارك أخيراً إلى جانب براد بيت في فيلم «إف 1»، مستكشفاً عالم سباقات السيارات المختلف تماماً عن المستطيل الأخضر.



ولكن علاقة إدريس بكرة القدم لم تنتهِ تماماً، إذ يستعد للعودة إلى الملاعب بشكل رمزي، من خلال مشاركته في مباراة سوكر إيد المقررة في 31 مايو المقبل، على الملعب الأولمبي في لندن، ليعيش ولو للحظات حلم الطفولة الذي أوقفه ميسي دون أن يمحوه.