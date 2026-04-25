الوجبات السريعة تضع لامين يامال في وجه عاصفة انتقادات



تعرض نجم لامين يامال، الموهبة الصاعدة في برشلونة، لانتقادات حادة واتهامات بعدم الاحترافية، وذلك عقب إصابته بتمزق في أوتار الركبة، بعد أقل من 48 ساعة فقط على نشره صوراً وصفها البعض بـ«المستفزة»، أثناء تناوله للطعام من إحدى الشركات الشهيرة للوجبات السريعة على متن طائرة خاصة.



وجاءت الإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سيلتا فيغو، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، حيث سدد يامال ركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب متأثراً بالإصابة، ما أثار حالة من القلق داخل إسبانيا، وخاصة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأكد برشلونة في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً سيغيب عن بقية الموسم المحلي، مع ترجيحات بلحاقه بكأس العالم، رغم ضيق الوقت، إذ تبدأ حملة إسبانيا في 15 يونيو المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من آخر مباريات الفريق في الدوري.



وكان يامال قد احتفل قبل يومين فقط من المباراة بتتويجه بجائزة أفضل رياضي شاب في حفل جوائز لوريوس العالمية في مدريد، قبل أن ينشر عبر حساباته صورة له وهو يتناول وجبة سريعة على متن طائرة خاصة، في لقطة لم تمر مرور الكرام.



وانتقد مقدم برنامج «فوتبول توتال»، خوان فورلانيتش، تصرف اللاعب قائلاً: «ليس من الطبيعي أن يصاب لاعب أثناء تنفيذ ركلة جزاء، والأمر يتجاوز الحظ السيئ، ويتعلق بنمط حياة غير صحي وقلة الراحة، وما حدث ليس صدفة، بل نتيجة مباشرة لعدم العناية بالجسد والمجازفة، وخاصة أن اللاعب نفسه نشر تلك الصور وتفاخر بها».



ويمثل يامال إحدى أهم ركائز منتخب إسبانيا، بعد تألقه اللافت في التتويج ببطولة أمم أوروبا 2024، كما يواصل برشلونة مسيرته بثبات نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، بعدما وسع الفارق إلى 9 نقاط مع ريال مدريد قبل ست جولات من النهاية.



ومن جانبه، عبر اللاعب عن حزنه عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكداً صعوبة تقبل الغياب في هذه المرحلة، قائلاً: «يؤلمني أنني لن أتمكن من القتال مع زملائي، لكنني أؤمن بهم وسأدعمهم من الخارج»، وختم رسالته بنبرة تحدٍّ: «هذه ليست النهاية، إنها مجرد توقف، وسأعود أقوى وأكثر حماسة».