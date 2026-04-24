نجم أرسنال «يكتشف» بعد زمن أن ابنه يلعب في تشيلسي

أكد الإيفواري إيمانويل إيبويه نجم أرسنال السابق أنه لم يكن يعلم بأن ابنه ماثيو قد تعاقد كلاعب محترف مع نادي تشليسي، وأضاف في تصريحات إعلامية، كان موقفاً محزناً للغاية، لم أكن أعرف عنه أي شي منذ 4 أو 5 سنوات تفاجأت بعد وقت أنه وقع عقداً احترافياً مع تشيلسي في فبراير الماضي، لم أتمكن حتى من حضور مراسم التوقيع لأنني لم أكن أعلم بها حتى أسرتي ومن بينهم أمي لم يخطروني بأن ابني بات لاعباً محترفاً في تشيلسي.



واستمر إيبويه بنبرة حزينة: «لفترة طويلة لم أعرف عنه أي شيء، قبل خمس سنوات كنت أتابعه وأتحدث معه، علمته في بدايته كرة القدم، ولكن الخلاف بيني وأمه تسبب في ابتعادي، لا تسمح لي بمتابعة أخباره».



وانفصل إيبويه عن زوجته السابقة عام 2017، ومن الواضح أن الخلافات الكبيرة بينهما وضعت الكثير من المآسي في علاقة النجم الإيفوراي الدولي السابق بابنه وبنتيه، حيث لم يرهم أو يسمع عنهم منذ سنوات.



وقال إيبويه: «أريد أن التقيهم، والدتهم تمنعني، لا يمكن أن آتي إلى إنجلترا طالما لا أستطيع رؤيتهم، لا فائدة من حضوري لذا سأبقى مع أسرتي الثانية في ساحل العاج».