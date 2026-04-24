3 مباريات عقوبة عنصرية بريستياني لاعب بنفيكا تجاه فينيسيوس



أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجناح الدولي الأرجنتيني لنادي بنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني ست مباريات، الجمعة، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، عقب حادثة مثيرة للجدل خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في فبراير الماضي.



وقال البيان الصادر الجمعة «قررت لجنة الانضباط في يويفا إيقاف لاعب بنفيكا جانلوكا بريستياني ست (6) مباريات رسمية في مسابقات يويفا للأندية و/ أو مباريات المنتخب الوطني الذي يمثله».



وتابع أنه علق تنفيذ عقوبة الإيقاف في ثلاث من تلك المباريات الست لفترة اختبار مدتها عامان.



وأُوقف بريستياني في لقاء إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم على خلفية اتهامه بالإساءة العنصرية ضد النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور.



وتابع بيان الاتحاد القاري «يشمل هذا القرار (أي الإيقاف لست مباريات) مباراة الإيقاف الموقت لمباراة واحدة التي قضاها اللاعب خلال مواجهة إياب الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 والتي أُقيمت في 25 فبراير 2026 بين ريال مدريد وبنفيكا».



وطلب «من +فيفا+ (الاتحاد الدولي للعبة) تمديد تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه على الصعيد العالمي».



واتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بمناداته «قرداً» خلال فوز فريقه على بنفيكا 1-0 في مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة، وهو ما نفاه بريستياني.



وفتح يويفا تحقيقاً في الحادثة وقرر إيقاف اللاعب البالغ 20 عاماً بشكل مؤقت عن خوض مباراة الإياب إلى حين صدور القرار النهائي.



ووضع اللاعب الأرجنتيني قميصه على فمه أثناء نقاشه مع فينيسيوس، ليبلغ بعدها نجم ريال مدريد الحكم بأنه تعرض لإهانة عنصرية، ما أدى إلى توقيف المباراة لنحو عشر دقائق.