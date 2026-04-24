أطقم الملابس فرصة الصغار للظهور على خريطة الكرة العالمية



لم تعد أطقم الملابس مجرد زي رسمي داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت في كرة القدم إلى أداة هوية وتسويق وثقافة تمنح الأندية الأقل حظاً مساحة واسعة من الاهتمام العالمي، حتى قبل أن تخوض مباريات حاسمة.



وهذا ما تكشفه قصص أندية مثل فوروارد ماديسون الأمريكي، وفينيزيا الإيطالي، وبورتلاند تشيري بومبس الأمريكي لكرة القدم النسائية، التي باتت تستثمر في القمصان كمنصة للتأثير تتجاوز حدود الملعب، لتصل إلى الموضة والمجتمع والجماهير حول العالم.



وعلى بُعد آلاف الأميال من مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، لم يكن ويليام جينكينز يتخيل أن قميص فريقه المشارك في دوري الدرجة الثالثة الأمريكي سيباع ويرتدى في إنجلترا ومختلف أنحاء العالم.



ويقول جينكينز لموقع «إسبن»: «رؤية أطقم فريقنا في لندن كانت تجربة ملهمة، ولم أكن أتوقع أن يصل هذا التأثير إلى هذا الحد».



ورغم أن فوروارد ماديسون لا ينافس في البطولات الكبرى، إلا أن حضوره خارج الملعب بات استثنائياً، بفضل تصميمات جريئة ونهج يعتمد على إشراك الجماهير في صناعة القميص، عبر لجان تصميم تضم المشجعين أنفسهم.



وفي إيطاليا، يقدم نادي فينيسيا نموذجاً مختلفاً تماماً، حيث يمتزج تصميم القمصان مع ثقافة المدينة وفنها وسحرها البصري.



وبعد إعادة بناء الهوية البصرية للنادي، أصبحت أطقم فينيسيا رمزاً عالمياً في عالم الموضة الرياضية، وظهرت حتى على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، في مشهد غير مألوف في كرة القدم التقليدية.



ويؤكد مسؤولو النادي أن ارتباط التصميم بالمدينة هو سر النجاح، إلى جانب قاعدة جماهيرية متنامية باتت تنافس أندية الدوري الإيطالي الكبرى، رغم أن الفريق ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وفي فوروارد ماديسون، لا ينظر إلى القميص كمنتج رياضي فحسب، بل كوسيلة للتعبير الاجتماعي والثقافي، مع إدخال أفكار مبتكرة مثل حملات مجتمعية، ودعم قضايا إنسانية، وحتى مبادرات مرتبطة بالجماهير داخل الملعب.



ويؤكد مسؤولو النادي أن فلسفتهم تقوم على كسر القواعد التقليدية في كرة القدم، عبر تقديم تجربة مختلفة تمزج بين الرياضة والهوية والإبداع.



أما في الولايات المتحدة، فيقدم نادي بورتلاند تشيري بومبس نموذجاً جديداً لفريق نسائي طموح لم يخض أولى مبارياته بعد، لكنه نجح في جذب الاهتمام من خلال هويته وقيمه وقمصانه الجريئة.



ويرى القائمون على النادي أن القميص يمثل رسالة واضحة تتعلق بتمكين المرأة والتعبير عن المجتمع، إلى جانب شراكات ذات بعد اجتماعي تعكس رؤية الفريق المستقبلية.



وما يجمع هذه التجارب المختلفة هو أن القميص أصبح أداة تأثير تتجاوز الأداء الرياضي، ليصبح وسيلة للتواصل مع الجماهير وبناء هوية ثقافية واقتصادية للأندية الصغيرة.



وفي وقت تهيمن فيه الأندية الكبرى على البطولات، تثبت هذه الفرق أن الظهور العالمي لا يحتاج دائماً إلى الألقاب، بل أحياناً إلى قميص مختلف فقط.