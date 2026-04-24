يتقدمهم رونالدو.. خمسة لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026



يشهد كأس العالم 2026 ظاهرة لافتة، تتمثل في ظهور ما لا يقل عن خمسة لاعبين تجاوزوا سن الأربعين، في مشهد نادر يعكس تطور اللياقة البدنية وإطالة عمر النجوم في الملاعب.



ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) هذه القائمة، إذ يستعد لخوض مشاركته السادسة في النهائيات، بعدما خاض 22 مباراة في خمس نسخ سابقة منذ ظهوره الأول عام 2006.

ولا يبتعد الكرواتي لوكا مودريتش كثيراً، إذ يواصل لاعب الوسط المخضرم مسيرته الدولية، مع اقترابه من خوض موندياله الخامس، بعدما كان أحد أبرز صانعي إنجازي الوصافة في 2018، والمركز الثالث في 2022.



يحتفل مودريتش بعيد ميلاده الـ41 سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يدخل قائمة أكثر 10 لاعبين ظهوراً في البطولة، إذ يملك حالياً في رصيده 19 مباراة، وقاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية الفضية والبرونزية في نسختي 2018 و2022 على التوالي.



وفي السياق ذاته، يبرز المدافع البرازيلي تياغو سيلفا ( 41 عاماً) كأحد الأسماء المرشحة للظهور، مستفيداً من خبرته الطويلة وقدرته على قيادة الخط الخلفي، في وقت تتزايد فيه الثقة باللاعبين المخضرمين.



بعد تجربة ناجحة مع فلومينينسي، اختار القائد السابق لباريس سان جيرمان وتشيلسي خوض تحدٍّ جديد هذا الموسم مع بورتو، وفرض نفسه في تشكيلة الفريق البرتغالي ليس فقط بفضل خبرته الكبيرة، بل أيضاً بقراءته الممتازة للعب وقدرته على تنظيم الخط الخلفي وفرض إيقاع المباراة.



واعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، أن مشاركة سيلفا تبقى احتمالاً قائماً، قائلاً في تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول»: «لا أنظر أبداً إلى تاريخ الميلاد في جواز السفر. جميع اللاعبين البرازيليين يمكنهم التطلع للوجود في قائمة كأس العالم. لا يهم إن كان عمره 41 عاماً، إذا كان يستحق فسيكون هناك».



وأضاف: «العمر ليس مشكلة. انظروا إلى باولو مالديني الذي كان يقترب من 39 عاماً عندما فاز بنهائي دوري أبطال أوروبا، أو إلى مودريتش الذي يبلغ اليوم 40 عاماً».



وينطبق الأمر نفسه على المهاجم البوسني إدين دجيكو (40 عاماً)، الذي قد يشارك في ثاني بطولة عالمية له بعد 12 عاماً من ظهوره في مونديال البرازيل.



سجل دجيكو هدف البوسنة والهرسك برأسية رائعة في مرمى ويلز في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، بتمريرة حاسمة من كريم ألايبغوفيتش، اللاعب الذي لم يكن قد وُلد حتى عندما خاض مهاجم مانشستر سيتي وروما السابق أول مباراة دولية له في 2007.



بعد بلوغه الأربعين من عمره في مارس الماضي، يتطلع دجيكو الآن إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوز البوسنة على إيطاليا في مباراتها الأخيرة في الملحق.



من جهته، يأمل حارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاماً، الذي يلعب حالياً لفريق ليماسول القبرصي، في الظهور في كأس العالم للمرة السادسة، بعدما شارك في خمس نسخ متتالية منذ عام 2006 حتى النسخة الأخيرة في قطر.



وعاد الحارس المخضرم إلى قائمة منتخب المكسيك في مارس 2026 استعداداً لكأس العالم، بطلب من المدرب خافيير أجيري لتعزيز الدفاع بعد إصابة الحارس الأساسي.