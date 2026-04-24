وفاة إينرامو مهاجم الترجي السابق بعد سقوط مفاجئ أثناء التدريب

توفي مايكل إينرامو، مهاجم الترجي التونسي السابق، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء ممارسته رياضة الجري صباح اليوم الجمعة، حيث سقط بشكل مفاجئ، وذلك وفقًا لما أعلنته إذاعة موزاييك التونسية.

أفادت الإذاعة أن اللاعب كان يمارس تدريباته بشكل طبيعي قبل أن يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة، سقط على إثرها أرضًا.

يعد إينرامو من أبرز المهاجمين الذين مروا على الترجي، حيث لعب للفريق خلال فترته الأولى بين عامي 2005 و2011، ونجح في تسجيل 51 هدفًا خلال 86 مباراة، قبل أن يعود لارتداء القميص مجددًا لفترة قصيرة في موسم 2017-2018.

حمل اللاعب الجنسيتين النيجيرية والتونسية، وارتبط بعلاقة قوية مع تونس، بعدما تزوج من مواطنة تونسية، وهو ما عزز من حضوره داخل المجتمع التونسي خارج الملعب.

تركت مسيرة إينرامو بصمة واضحة مع الترجي، كما بقي اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير، خاصة بعد الهدف الشهير الذي سجله بيده في مرمى الأهلي خلال مواجهة الفريقين في رادس، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011، وهي المباراة التي أدت إلى خروج الفريق المصري من البطولة.

أدار تلك المواجهة الحكم السنغالي جوزيف لامبتي، والذي تعرض بعدها لعقوبة الإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية قضية التلاعب بنتيجة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2018.