جراحة عاجلة تنهي آمال لاعب بيراميدز في اللحاق بمواجهة الأهلي

يغيب أحمد عاطف «قطة»، لاعب وسط بيراميدز، عن مواجهة الأهلي المقبلة، بعد تعرضه لكسر في الأنف استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي للفريق.

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن أحمد عاطف «قطة» تعرض لكسر في الأنف نتيجة التحام قوي خلال مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة بيراميدز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية أثناء أحداث المباراة، إثر التحام عنيف مع زميله فيستون ماييلي خلال محاولة مشتركة على الكرة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري داخل أرض الملعب.

وقرر الجهاز الطبي عدم استكمال اللاعب للمباراة، حيث تم استبداله كإجراء احترازي للحفاظ على سلامته، مع الدفع باللاعب يوسف أوباما بدلًا منه خلال اللقاء.

وتوجه اللاعب إلى المستشفى مباشرة عقب خروجه من الملعب، حيث خضع لفحوصات طبية وأشعة أكدت إصابته بكسر في الأنف نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال اللقاء.

وأكد المنيري أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية عاجلة اليوم الجمعة في أحد المستشفيات، بهدف علاج الكسر وضمان عودته للملاعب في أقرب وقت ممكن.

ويغيب أحمد عاطف «قطة» بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي، المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري، في ضربة قوية لصفوف بيراميدز، لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق السماوي.