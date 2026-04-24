علاقة قديمة تربط غوارديولا بإيطاليا تمهد لخطوة تدريبية جديدة

تفتح علاقة المدرب بيب غوارديولا بكرة القدم الإيطالية الباب أمام إمكانية خوض تجربة تدريبية جديدة، مع دراسة المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تولي قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

يستعد المنتخب الإيطالي لتعيين مدير فني جديد عقب 22 يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات إعادة هيكلة الجهاز الفني للفريق.

أوضحت الصحيفة أن مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي لا يزال غير محسوم، رغم امتداد عقده حتى يونيو 2027، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني يفكر في الابتعاد عن ضغوط العمل اليومي في الأندية، حال قرر الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

أشارت التقارير إلى أن غوارديولا لا ينوي الانتقال لتدريب نادٍ آخر إذا غادر مانشستر سيتي، حيث يفضل الحصول على فترة راحة بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل في ملعب «الاتحاد»، إلا أن خيار تدريب المنتخبات يظل مطروحًا كحل مناسب يجمع بين الاستمرار في التدريب وتقليل الضغوط.

ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا يمتلك ارتباطًا سابقًا بالكرة الإيطالية، بعدما لعب في صفوف بريشيا وروما، وهو ما عزز من علاقته بالكرة هناك، وجعله منفتحًا على دراسة أي عرض محتمل لتدريب المنتخب الإيطالي.

كشف المصدر أن المدرب الإسباني لم يستبعد فكرة العمل في إيطاليا خلال مسيرته التدريبية، حيث أشار في تصريحات سابقة عام 2018 إلى إمكانية خوض التجربة مستقبلًا، قبل أن يوضح لاحقًا أنه يفضل قضاء عطلاته في إيطاليا، لإعجابه الكبير بها.

أكد ليوناردو بونوتشي، أسطورة الكرة الإيطالية، والذي عمل مساعدًا للمدرب جينارو جاتوزو في المنتخب، أن غوارديولا يجب أن يكون الخيار الأول للرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي، مشيرًا إلى صعوبة إتمام الصفقة، لكنه شدد على أن الفكرة تستحق المحاولة.