الدوري المكسيكي يقترب من إنهاء الملكية المتعددة للأندية

تقدمت رابطة الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم خطوة أخرى نحو إنهاء نظام الملكية المتعددة للأندية، أمس الخميس، بعدما وافق ملاك جميع الفرق الـ18 المشاركة في البطولة على بيع ملكية ناديي أطلس ومازاتلان.

وحتى 30 يونيو / حزيران المقبل، سيبقى نادي أطلس تحت ملكية مجموعة «أورليجي»، التي تمتلك أيضًا نادي سانتوس لاجونا، بينما كان نادي مازاتلان مملوكًا سابقًا لـ ريكاردو ساليناس بلييجو، مالك تي في أزتيكا.

وبهذا البيع، الذي لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية، تبقى مجموعة باتشوكا المجموعة الوحيدة التي تمتلك فريقين في نفس الدوري، وهما ليون وباتشوكا.

وقد كلفت ملكية الناديين مجموعة باتشوكا خسائر فادحة، حيث أدى نظام الملكية المتعددة إلى استبعاد فريق ليون من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أُقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي.

ومنحت رابطة الدوري المكسيكي الممتاز الملاك مهلة حتى صيف عام 2027 للتخلص من نظام الملكية المتعددة للأندية.

وكانت مجموعة «كالينتي» قد باعت في وقت سابق نادي كويريتارو لمستثمرين أمريكيين، وهي تمتلك حاليًا نادي تيخوانا فقط.

وعقب شراء نادي مازاتلان، يعود أتلانتي، الفريق العريق الحائز على لقب الدوري ثلاث مرات، إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن قضى السنوات الـ12 الماضية في دوري الدرجة الثانية.

وببيع مازاتلان، سيحتفظ ساليناس بلييجو بالسيطرة على نادي بويبلا فقط.