الوفاء لا يشيخ في كرة القدم (فيديو)

في مشهد إنساني نادر يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، خطف نادي ستاندرد لييج البلجيكي الأنظار بمبادرة استثنائية أعادت تعريف العلاقة بين النادي وجماهيره، مؤكّدًا أن كرة القدم ليست مجرد نتائج وألقاب، بل ذاكرة ممتدة عبر الأجيال.

وعلى أرضية موريس دوفراسن، دخل مشجعون تجاوزت أعمار بعضهم التسعين عامًا، ليسوا كمتفرجين، بل كأبطال حقيقيين.

اصطف اللاعبون لتحيتهم في لحظات مؤثرة اختلطت فيها دموع الفرح بالفخر، بينما دوّت المدرجات بتصفيق يحمل امتنان عقود من العشق والانتماء.

وهذا التكريم، الذي استهدف أوفياء العمر، سلّط الضوء على قيمة المشجع كجزء أصيل من كيان النادي، لا مجرد رقم في المدرجات.. فقد عاصر هؤلاء تاريخ النادي منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، واحتفظوا بولائهم رغم كل تقلبات النتائج.

وتحمل المبادرة أبعادًا أعمق من مجرد لفتة رياضية، إذ جاءت كرسالة إنسانية ضد عزلة كبار السن، وإعادة دمجهم في قلب الحدث، ليبقوا جزءًا حيًا من الحكاية.

كما يتم توثيق هذه اللحظات في أرشيف النادي، لتكون مصدر إلهام للأجيال الجديدة داخل الأكاديميات، وتذكيرًا دائمًا بثقل القميص الذي يرتدونه. وفي زمن تتسارع فيه كرة القدم نحو الأرقام والاستثمارات، يذكّرنا هذا المشهد بأن القيمة الحقيقية للعبة تكمن في الإنسان، في ذاكرته، وفي وفائه الذي لا يشيخ.