اتحاد الكرة يجدد الدعم الكامل لشباب الأهلي

جدد اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمه الكامل لنادي شباب الأهلي، عقب القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي على خلفية الأحداث التحكيمية التي رافقت مواجهته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم، استمراره في الوقوف إلى جانب شباب الأهلي في جميع الخطوات والإجراءات التي سيتخذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على حقوقه القانونية، معبراً في الوقت ذاته عن رفضه للقرار الآسيوي، الذي وصفه بأنه «غير منصف» في ظل الجدل الكبير الذي أحاط بالواقعة.



ويأتي هذا الدعم في وقت يستعد فيه شباب الأهلي للدخول في مسار قانوني تصاعدي، يبدأ بطلب حيثيات القرار خلال المهلة المحددة، تمهيداً لتقديم استئناف رسمي مدعوم بملف فني وتحكيمي متكامل، يتضمن آراء خبراء وسوابق قانونية تتعلق بحالات مشابهة في البطولات القارية.



ومن المنتظر أن يحظى هذا التحرك بإسناد مباشر من اتحاد الكرة، سواء على المستوى القانوني أو الإداري، في خطوة تعكس توحيد الجهود للدفاع عن أحد ممثلي الكرة الإماراتية في المحافل الآسيوية.



وفي حال تثبيت القرار من قبل لجنة الاستئناف، فإن شباب الأهلي سيكون قد استنفد درجات التقاضي داخل الاتحاد الآسيوي، ما يمنحه الحق في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وهو السيناريو الذي يظل مطروحاً بقوة في ظل تمسك النادي بموقفه.



ورغم الجدل الدائر، لم يؤثر القرار على جدول البطولة، حيث ستقام المباراة النهائية في موعدها المحدد يوم السبت المقبل في جدة، بين الأهلي السعودي وماتشيدا الياباني، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات القانونية في القضية.



ويحمل موقف اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة واضحة، مفادها أن حماية حقوق الأندية الوطنية أولوية لا تقبل التنازل، خاصة في القضايا التي تمس مبدأ العدالة التحكيمية، وهو ما يعزز من حالة الالتفاف حول شباب الأهلي في واحدة من أكثر القضايا إثارة في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.