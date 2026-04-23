شباب الأهلي يتحرك للتصعيد القانوني بعد رفض احتجاجه آسيوياً

تتجه إدارة نادي شباب الأهلي إلى تصعيد قانوني خلال الأيام المقبلة، رداً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي، على خلفية مباراة الفريق أمام ماتشيدا الياباني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان النادي قد طالب بإعادة المباراة، بعد إلغاء هدف التعادل الذي سجله في الوقت بدل الضائع، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً.



وبحسب المعطيات، فإن الخطوة الأولى لشباب الأهلي تتمثل في الطعن على قرار رفض الاحتجاج، مع تقديم مبررات قانونية قوية تدعم موقفه، كما سيتقدم النادي بطلب رسمي للحصول على حيثيات القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاقيات، وذلك خلال المهلة القانونية المحددة بـ10 أيام من تاريخ إعلان منطوق القرار، حتى لا يصبح نهائياً وملزماً.



ويعد الحصول على أسباب القرار خطوة أساسية، تتيح للنادي التقدم لاحقاً باستئناف رسمي أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، في محاولة لإعادة النظر في القضية.

وفي حال أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط، يكون شباب الأهلي قد استنفد جميع درجات التقاضي داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، ما يمنحه الحق في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، باعتبارها الجهة العليا للفصل في النزاعات الرياضية.



وفي المقابل، ووفقاً لمنطوق القرار الصادر، ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في موعدها المحدد مساء السبت المقبل في جدة، حيث يلتقي الأهلي السعودي حامل اللقب مع ماتشيدا الياباني، وسط ترقب لما ستسفر عنه خطوات التصعيد من جانب «الفرسان».