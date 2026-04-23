الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج شباب الأهلي

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به شباب الأهلي ضد حكم مباراته وماتشيدا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وطالب خلاله بإعادة المباراة بعدما ألغى حكم الساحة هدفاً سجله شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع من المباراة بداعي عدم إكمال عملية تبديل لاعب قام بها الفريق الياباني.

وتضمنت الرسالة التي تم إرسالها إلى نادي شباب الأهلي من مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وموقعة من أرتورو غالفان توميو، نائب سكرتير لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منطوق القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد الآسيوي، برئاسة جهانغير باغلاري، بعد عقد اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وأوضحت الرسالة أن الاحتجاج المقدم بشأن مباراة شباب الأهلي وماتشيدا زيلفيا بتاريخ 21 أبريل 2026، وأن قرار اللجنة كان رفض الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي، وذلك دون توضيح السبب وفقاً للمادة 111 من لائحة الانضباط والأخلاقيات، والتي تقضي بأنه يجوز للهيئات القضائية عدم الإفصاح عن أسباب القرار، والاكتفاء بإبلاغ الأطراف بمنطوقه فقط.

كما أشارت الرسالة إلى أنه يجب تقديم أي طلب للحصول على أسباب القرار كتابةً خلال عشرة أيام من استلام منطوق القرار، وفي حال عدم القيام بذلك يصبح القرار نهائياً وملزماً، وأنه يجوز وفقاً للمواد 111 و122-128 من لائحة الانضباط والأخلاقيات، أن يتقدم الطرف المتضرر من القرار بطلب استئناف، على أن تبدأ المهلة الزمنية لتقديم الاستئناف من تاريخ استلام أسباب القرار.