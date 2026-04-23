من أدغال أفريقيا إلى ملاعب الأمل.. 1000 حكاية وحكاية للنجاة من الضياع

بين براثن الفقر وقسوة العمل الشاق، يركض آلاف الأطفال في القارة الأفريقية خلف كرة قديمة، لا يبحثون فيها عن المجد فحسب، بل عن لحظة هروب من واقع مرير، ومن رحم هذه المعاناة، يبرز مشروع 1000 ملعب كطوق نجاة حقيقي، يسعى لترميم أحلام الصغار المنسيين في القرى النائية الذين لم تطأ أقدامهم العشب يوماً، وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية «الفيفا 2030» لدمج الرياضة في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحويل كرة القدم من مجرد لعبة إلى أداة لتمكين المجتمعات المهمشة، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعليا ضمن مرحلة تجريبية شملت مجموعة مختارة من الاتحادات الأعضاء مثل ليبيريا، وجزر القمر، ورواندا، وجيبوتي، والنيجر والجزائر، والمغرب.



كسر العزلة بالرياضة

يركز المشروع على إنشاء ملاعب «ذكية» تُستخدم فيها مواد صديقة للبيئة وتتناسب مع المناخات الأفريقية المتباينة، إذ إن الهدف ليس صناعة المحترفين فحسب، بل توفير بيئة تحمي الأطفال من مخاطر الشارع وتسهم في تحسين صحتهم البدنية والنفسية، كما تعتمد المبادرة على ربط الملاعب بالمؤسسات التعليمية، حيث يتم بناء الجزء الأكبر منها داخل المدارس الحكومية في الأرياف.



ويرى خبراء تربويون أن هذه الخطوة تساهم في رفع معدلات الالتحاق بالمدارس الرياضة تشكل عامل جذب قوياً للأطفال في المناطق التي تعاني من التسرب الدراسي، فضلا عن استغلال الملاعب لتدريس قيم الانضباط، العمل الجماعي، والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى استخدام هذه المنصات الرياضية كقنوات لنشر الوعي حول الوقاية من الأمراض والتغذية السليمة.

محرك اقتصادي للقرى النائية



بعيداً عن الأبعاد الإنسانية، يحمل المشروع مكاسب اقتصادية واعدة للمناطق المستفيدة، إذ تتطلب عمليات البناء والصيانة الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية، مما ينعش اقتصاد المجتمعات الريفية، علاوة على ذلك، يمهد المشروع الطريق أمام «اقتصاد رياضي» ناشئ، حيث تتحول الملاعب إلى مراكز حيوية تجذب استثمارات صغيرة، وتخلق فرص عمل مستدامة، وتحول المواهب الكروية من مجرد هواية إلى استثمار بشري قادر على رفد القارة بنجوم عالميين يساهمون مستقبلاً في تنمية بلدانهم



شراكات من أجل الاستدامة

لا يعمل الفيفا بمفرده في هذا المشروع، إذ يتم التنسيق مع الاتحادات الوطنية الأفريقية والحكومات المحلية لضمان استمرارية الصيانة والتشغيل، كما دخلت شركات تكنولوجيا رياضية لتجهيز هذه الملاعب بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، مما يسمح باستخدامها في الفترات المسائية للأنشطة المجتمعية، لتتحول من مجرد «ملعب» إلى «مركز إشعاع» للقرية بأكملها.



صدى المبادرة

في تصريحات سابقة لمسؤولي الاتحاد الدولي، تم التأكيد على أن أفريقيا هي خزان المواهب العالمي، لكن الاستثمار في البشر يجب أن يسبق الاستثمار في اللاعبين، وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من نجوم القارة السمراء، الذين رأوا فيها فرصة لرد الجميل لمجتمعاتهم التي انطلقوا منها نحو العالمية.