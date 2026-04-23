يوكانوفيتش: مواجهة الجزيرة اختبار مهم للنصر قبل نهاية الموسم



قال مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، إن فريقه لا يعاني من أي إصابات أو إيقافات قبل مواجهة الجزيرة، مشيراً إلى أن المباراة تأتي أمام فريق وصفه بأنه من الفرق التي تشهد تطوراً ملحوظاً في النصف الثاني من الموسم، وقد يكون من بين أفضل الفرق من حيث المستوى في هذه المرحلة.



ويستضيف النصر نظيره الجزيرة غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم للفريقين، لتحسين ترتيبهما في الجدول، ويحتل العميد المركز السادس بـ 31 نقطة، مقابل 40 للجزيرة صاحب المركز الثالث.



وأوضح يوكانوفيتش أن الجزيرة يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون القوة والسرعة والفعالية العالية، مضيفاً أن المواجهة المقبلة تمثل اختباراً مهماً لفريقه، خاصة في ظل تبقي أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، ما يمنح النصر فرصة للضغط على الفرق التي تسبقه في الترتيب، ومحاولة تحسين موقعه الحالي.



وفي حديثه عن تطور الجزيرة، قال المدرب الصربي إنه أصبح أكثر تنافسية، مقارنة ببداية الموسم، مشيراً إلى أن الفريق مر في البداية بمرحلة من عدم الاستقرار، ومحاولة إيجاد الهوية المناسبة، قبل أن يجد طريقه، ويصل إلى وضعه الحالي.



وأضاف أن الجزيرة خضع لتغييرات منذ بداية الموسم، وبدأ العمل تدريجياً تحت قيادة مدربه الجديد، الذي قام بعمل جيد، حيث تكيف اللاعبون بشكل إيجابي مع أسلوبه، وأصبح الفريق يقدم مستويات جيدة.



وأكد أن الجزيرة أصبح أكثر تنظيماً وقوة وقدرة على المنافسة أمام مختلف الفرق، لافتاً إلى أن هذا التحسن كان واضحاً خلال المباريات الأخيرة، بعد أن كان في بداية الموسم في مرحلة البحث عن الهوية وطريقة العمل المناسبة.



وعن وضع فريقه، قال يوكانوفيتش إن النصر خاض ثماني مباريات متتالية، حقق خلالها فوزاً واحداً، مشيراً إلى أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة، لكنه في المقابل لم يحقق النتائج المطلوبة في بعض المباريات.



وأضاف أن الأداء لم يكن جيداً في بعض المواجهات، خصوصاً أمام فرق في أسفل جدول الترتيب، والتي تلعب بأسلوب دفاعي بحت، ويعتمد جميع لاعبيها على الجانب الدفاعي، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من قيمتها، لكنه أشار إلى أن بعض المباريات، مثل خورفكان ودبا، كان يجب على فريقه الفوز بها.



وتابع أن الفريق سجل بعض التحسن والتطور في مستواه العام، ونجح في تحقيق الفوز على الظفرة، كما استفاد من إضافة بعض اللاعبين إلى التشكيلة، من بينهم اللاعب دومبيا الذي أصبح عنصراً مهماً جداً للفريق، خصوصاً في المباريات الأخيرة، حيث تكون مشاركته دائماً إيجابية وفعّالة.