إيران تؤكد مشاركتها في مونديال 2026

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الخميس، أن منتخب إيران يستعد لتقديم «مشاركة فخورة وناجحة» في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وجاء هذا التأكيد ليحسم الجدل حول رغبة إيران في السفر إلى أمريكا الشمالية لخوض البطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو.

وأكدت مهاجراني أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانًا أعلنت فيه الجاهزية الكاملة للمنتخب، مشيرة إلى اتخاذ «الترتيبات اللازمة لمشاركة الفريق بشكل يدعو للفخر».

في المقابل، يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم أي مقترحات لنقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك، مشددًا على الالتزام بجدول المباريات الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وواصل المنتخب الإيراني تدريباته في طهران، مع وجود وعود من رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، بالمساعدة في توفير معسكر تدريبي خارجي، مرجحًا أن يكون في تركيا التي استضافت مؤخرًا مباريات ودية للمنتخب الإيراني أمام نيجيريا وكوستاريكا.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن أول معسكر تدريبي للمنتخب، بقائمة مبدئية تضم 30 لاعبًا، سيكون في طهران.

وفي السادس من مايو/أيار، سيتوجه الفريق إلى تركيا لخوض أربع مباريات ودية، من بينها مواجهة إسبانيا، قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني: «وفقًا للوضع الحالي، سنشارك في المونديال».

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في دور المجموعات بمدينة إنجلوود أمام نيوزيلندا وبلجيكا، قبل أن يتوجه إلى سياتل لمواجهة المنتخب المصري.

وتظل قضية منح تأشيرات الدخول للوفد الإيراني من قبل الحكومة الأمريكية العقبة الأبرز، خاصة أن مهدي تاج مُنع سابقًا من حضور قرعة البطولة في واشنطن.

ووفقًا للوائح فيفا، يجب على المنتخب الإيراني الوصول إلى معسكره التدريبي في مدينة توسان بولاية أريزونا في موعد أقصاه 10 يونيو/حزيران، أي قبل خمسة أيام على الأقل من مباراته الافتتاحية.